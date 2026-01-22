Helsingin poliisilaitoksella on tutkittavana Puotilassa tiistaina illalla kello 20.38 tapahtunut törkeän ryöstön yritys.
Mustiin vaatteisiin pukeutuneet ja kasvonsa peittäneet miehet yrittivät ryöstää 16-vuotiaan pojan Keltanotien ja Keltanopolun risteyksessä. Rikoksesta epäillyt pakenivat tapahtumapaikalta kohti Puotilan metroasemaa.
Poliisi pyytää tietoja Puotilan metroasemalla heti teon jälkeen liikkuneiden miesten henkilöllisyydestä.
Tiedot pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi.