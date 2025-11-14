Huippu-uimari Ari-Pekka Liukkonen, 36, lopettaa kilpauransa tähän vuoteen.

Vapaauintiin erikoistunut Liukkonen on voittanut urallaan muun muassa Euroopan mestaruuden 2021 ja kaksi EM-pronssia. SM-tasolla mitaleja on kertynyt peräti 198, joista 114 on kultaisia.

– Kun SM-mitali Excel näyttää lukemaa 198 ja kotikisat on vielä jäljellä, niin 200 on selkeä tavoite, Liukkonen toteaa tiedotteessaan.

Pieksämäeltä lähtöisin oleva Liukkonen ui vielä joulukuussa EM-kisoissa Puolassa ja SM-kilpailuissa Jyväskylässä.

– Olen saanut tehdä rakkaasta harrastuksesta ammatin ja elää urheilijan elämää yli 20 vuotta, mutta nyt on oikea hetki siirtyä seuraavaan elämänvaiheeseen.

– Loppuvuosi on hyvästien jättämisen ja urheilijan arjesta nauttimisen aikaa, Liukkonen summaa.