Ronny Brännkärr ja Tomas Koski uivat Suomen ennätykset uinnin lyhyen radan SM-kisoissa.
Brännkärr kauhoi 100 metrin selkäuinnissa ylivoimaisesti Suomen mestaruuteen uudella Suomen ennätysajalla 51,64. Brännkärr paransi aiempaa ennätystään (51,99) yli kolmella sekunnin kymmenyksellä.
Toiseksi uinut Topias Nygård jäi Brännkärrin voittoajasta yli kaksi ja puoli sekuntia.
Myös Tomas Koski ui uuden Suomen ennätyksen, kun hän voitti 200 metrin vapaauinnin SM-kultaa SE-ajalla 1.41,91. Koski paransi aiemmin SM-kisoissa parantamaansa ennätystä yhdellä sadasosalla.