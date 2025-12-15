Uinnin kaksinkertainen olympiamitalisti Cody Miller aikoo palata lajin pariin dopingin sallivissa Enhanced Games -kilpailuissa, kertoo The Athletic.

Yhdysvaltalainen Miller, 33, voitti Rion olympialaisissa 2016 kultaa miesten 4x100 metrin sekaviestissä Michael Phelpsin rinnalla. Hän voitti kisoissa myös olympiapronssia 100 metrin rintauinnissa.

Miller kertoi viime vuoden lopulla päättävänsä kilpauransa, mutta nyt paluu on edessä.

Ensi toukokuulle Las Vegasiin suunniteltu Enhanced Games on houkutellut kisoihinsa jo toistakymmentä uimaria. Tapahtuma lupaa yksittäisten uintikisojen voittajille 250 000 dollaria.

– Lajimme urheilijat ansaitsevat todellisten ammattilaisten kohtelun. Se alkaa turvallisuuden ja hyvinvoinnin asettamisesta etusijalle, ja olen varma, että Enhanced toimii juuri näin läpinäkyvällä ja lääketieteellisesti tuetulla mallillaan, Miller sanoi tiedotteessaan.

Maailman antidopingtoimisto Wada on todennut, että Enhanced Games vaarantaa vakavalla tavalla urheilijoiden turvallisuutta ja heikentää urheilun arvoja.