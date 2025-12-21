Ari-Pekka Liukkonen päätti komean kilpauintiuransa nappaamalla lauantaina pronssia lyhyen radan SM-kilpailuissa Jyväskylässä. Liukkonen oli kolmas 50 metrin vapaauinnissa ajalla 22,54.
SM-mitali on Liukkoselle uran 200:s. Liukkosen uran merkkipaaluihin kuuluu pitkän radan EM-kulta vuodelta 2021.
– Tietysti Euroopan mestaruus ja se, että oli 2021 Euroopan nopein uimari, jäävät urheilullisesti uintiurasta käteen, mutta myös ihmiset. Tänäänkin pääsi viivalle seitsemän upean uimarin kanssa, jotka haluavat olla nopeimpia, Liukkonen sanoi Uimaliiton tiedotteessa.
Miesten 50 metrin vapaauinnissa SM-kultaa vei Porin Uimaseuran Dmitrijs Tolstihs ja hopeaa Simmiksen Rasmus Söderholm.