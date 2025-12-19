Tomas Koski vertyi huippuvauhtiin lyhyen radan SM-uinneissa ja nappasi itselleen jälleen yhden vapaauinnin Suomen ennätyksen.

Tomas Koski kellotti perjantaina Jyväskylässä miesten 400 metrin vapaauinnissa voittoajan 3.40,15 ja kohensi Antti Kasvion nimissä ollutta SE-tulosta yli sekunnilla. Kasvion ennätys ehti lähes 34 vuoden ikään, sillä se oli voimassa helmikuusta 1992.

Yhdysvalloissa asuva ja harjoitteleva Koski pitää lyhyellä radalla hallussaan Suomen ennätystä nyt miesten 100 metrin, 200 metrin ja 400 metrin vapaauinnissa.

– Tavoite oli uida alle 3.40 ja sen takia en ollut niin tyytyväinen, Koski totesi Uimaliiton tiedotteessa ennätysuinnistaan.

– On aina kiva tulla Suomeen viettämään joulua sukulaisten kanssa ja tulla kisaamaan tänne.

Koski on tehnyt vapaauinnin Suomen ennätyksen 100 metrillä, 200 metrillä ja 400 metrillä myös pitkällä radalla.