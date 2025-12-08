Uinnin nelinkertainen olympiavoittaja Ariarne Titmus koki tyrmistyttävän Uber-matkan.

Uintiuransa päättänyt australialaissuuruus Ariarne Titmus, 25, avasi Instagram-tarinoissaan tuoreeltaan karmeaa Uber-kokemustaan.

– Uber-kuljettajani katsoi tänään Instagram-reelsejä koko matkan lentokentältä kotiin, ex-uimari raportoi.

– Hän röyhtäili jatkuvasti ääneen ja minä halusin oksentaa matkapahoinvointini takia.

Titmus kirjoitti kuskin "ensinnäkin rikkovan lakia".

– Toisekseen, miten hän yhä ajaa, kun annoin hänelle yhden tähden ja odottaisin muilta samaa?

News.com.au-sivusto on jakanut Titmusin videon, joka on kuvattu auton takapenkiltä. Auton kuljettajalla pyörii sen aikana video eteensä asetetulla matkapuhelimella.

Titmusia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista keskimatkojen uimareista. Hän voitti urallaan neljä olympiakultaa ja kuusi maailmanmestaruutta ja pisteli viime vuoden kesäkuussa 200 metrin vapaauinnin pitkän radan maailmanennätyksen 1.52,23.