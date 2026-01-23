Ounasvaaran laskettelukeskuksessa tapahtui tiistaina onnettomuus, jossa kuoli 11-vuotias tyttö.
Poliisi ei epäile rikosta Ounasvaaran lasketteluonnettomuudessa.
Tapausta jatketaan kuolemansyyntutkintana. Onnettomuudessa kuoli yksi henkilö.
Hiihtokeskuksen rinnetoimenjohtaja Juhani Roininen kertoi torstaina MTV Uutisille, että 11-vuotias tyttö oli lasketellut hoidetun rinnealueen ulkopuolella ja törmännyt valaisinpylvääseen.
Onnettomuus tapahtui tiistaina kello 19.40 aikaan, noin kaksikymmentä minuuttia ennen keskuksen sulkemista.