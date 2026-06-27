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Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja jäi Venäjän haaviin: "Taktiikkaa"

Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen SuomiAreenassa. MTV

Julkaistu 15 minuuttia sitten

Venäjän kysymykset olivat "pallottelua", Ylen kirjeenvaihtaja sanoo. Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kertoo joutuneensa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n tentattavaksi. Kuulustelu tapahtui Moskovan Vnukovon lentoasemalla keväällä eli noin vuosi sen jälkeen, kun Hentunen oli aloittanut työnsä kirjeenvaihtajana Venäjällä. Kolmen tuntia vienyt tapahtumaketju ei yllättynyt Hentusta, joka kertoo odottaneensa sitä. Häntä suorastaan ihmetytti, että FSB:llä meni yli vuosi ottaa hänet kuultavaksi. Suuri osa ajasta meni odotteluun. – Ei ollut varsinainen kuulustelu, mutta käytiin asioita läpi. Kuka olen, mitä teen, Hentunen sanoo. Kysymykset vaihtelivat. Ensin saatettiin kysyä, millainen sää Helsingissä on. Perään udeltiin yhteyksistä Ukrainaan. – Ehkä se oli taktiikkaa, Hentunen arvioi. Pallottelua Hentunen pysäytettiin passintarkastuksessa. Piti mennä toiseen jonoon, jossa oli muutama muukin ulkomaalainen. – Eivät he sanoneet, että ovat FSB:stä, mutta tiesin sen. Olin osannut varautua. Kaikki Venäjällä vielä työskentelevät ulkomaalaiset toimittajat joutuvat puhuteltaviksi, Hentunen sanoo. Ylen kirjeenvaihtajan mukaan tilanne "ei ollut kuumottava". Kysymykset esitettiin ystävällisesti. Hentusta ei suoraan tai epäsuorasti uhkailtu. Se, kuinka hyvin hänen taustansa oli pengottu, jäi epäselväksi. Toisista asioista oltiin hyvin kartalta, toisaalta kyseltiin ihan perusasioita. Sekin tosin saattoi olla kuulustelutaktiikkaa, Hentunen pohtii.

– Kysymykset olivat pallottelua, hän summaa.

Haiseva lahja

Hentunen, 60, on ehtinyt toimia kirjeenvaihtajana eri medioille, myös MTV Uutisille, niin Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin. Lisäksi hän on työskennellyt Nato-erikoistoimittajana.

Taustaltaan Hentunen on siis henkilö, jonka voisi kuvitella erityisesti kiinnostavan Venäjää.

Kiinnostuneita on oltu muuallakin. Kiinassa joku tai jotkut kävivät Hentusen asunnolla vain pari kuukautta sen jälkeen kun hän oli aloittanut kirjeenvaihtajana Pekingissä.

Kiina halusi lähettää viestin, Hentunen sanoo. Me seuraamme sinua.

Asunnosta ei oltu viety mitään, eikä paikkoja oltu hajotettu. Sen sijaan verhoja oli siirrelty ja vessanpöntössä oli yllätys.

– Siellä oli haiseva tervetuliaislahja. Haluttiin sanoa, että tiedämme, kuka olet ja me seuraamme sinua, Hentunen sanoo.

Venäjä on ahdistunut

Ahdistuneisuus leimaa nyt Venäjää, Hentunen sanoo.

Tunnelma on ahdistunut, ihmiset ovat ahdistuneita. Kuin ilmassa olisi muutakin kuin ukrainalaisia drooneja. Jotain, joka saa ihmiset voimaan pahoin.

Ulkomaalaisia kohtaan ollaan epäluuloisia. Kun toimittajana lähestyy tavallista kansalaista, on vastaus useimmiten "kohtelias ei kiitos", Hentunen sanoo.

Byrokratia on lisääntynyt. Lähes jokaiseen julkiseen tapahtumaan pitää anoa kuvausluvat. Yhä useampi Venäjän kolkka on tehnyt drooni-iskujen vahinkojen kuvaamisesta rangaistavaa.

– Kaikkea saa silti yrittää. Toisin kuin Kiinassa, eivät poliisit ole kaikkialla. Venäjällä se toimintapa on melkeinpä se, että yritetään kuvata ja katsotaan, tuleeko joku kieltämään, Hentunen kertoo.

Kiinassa harvoin ehti kuvata kymmentä minuuttiakaan ennen kuin poliisi kyseli lehdistökorttia, Hentunen sanoo.

Nettiongelma

Sotaoperaation julkinen kritisointi on Venäjällä kiellettyä.

Se patouttaa kiukkua. Niistä asioista, joista saa väitellä, käydään kovia keskusteluja.

Erityisesti nettikatkoja on moitittu. Niitä on viime kuukausina ollut päivittäin. Hallinto perustelee niitä terrorismin vaaralla eli käytännössä Ukrainan ilmaiskuilla.

Jos nettiongelmia kritisoidessaan ei mainitse sotaa, voi purkaa turhautumistaan.

– Sosiaalisessa mediassa kielenkäyttö on ollut todella kovaa, Hentunen sanoo.

Nettikatkoja on pidetty keskeisenä syynä sille, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kannatus laski. Kreml korjasi ongelman muuttamalla tapaa, jolla kannatusluku lasketaan.

Netin katkonaisuus on ollut ongelma myös Hentuselle. Useammassa suorassa lähetyksessä kuvayhteys on jäänyt saamatta, kun yhteydet ovat takunneet.

Helpompi hengittää

Hentusen mukaan Venäjän vähättelemät länsipakotteet "todella näkyvät ja tuntuvat" moskovalaisten elämässä.

Ennen helmikuuta 2022 keskiluokkaisten moskovalaisten oli helppo ostaa länsimaista kulutusteknologiaa, kuten televisioita ja puhelimia.

Nyt jos jotain hajoaa, ei varaosia saa, eivätkä takuut toimi.

Jossain määrin painostavaan ilmapiiriin tottuu, Hentunen toteaa. Kun ei muutakaan ole. Tilanteen outouden huomaa vasta, kun palaa Moskovasta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

– Heti on helpompi hengittää.

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja jäi Venäjän haaviin | MTV Uutiset