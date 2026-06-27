Venäjän kysymykset olivat "pallottelua", Ylen kirjeenvaihtaja sanoo.
Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kertoo joutuneensa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n tentattavaksi.
Kuulustelu tapahtui Moskovan Vnukovon lentoasemalla keväällä eli noin vuosi sen jälkeen, kun Hentunen oli aloittanut työnsä kirjeenvaihtajana Venäjällä.
Kolmen tuntia vienyt tapahtumaketju ei yllättynyt Hentusta, joka kertoo odottaneensa sitä. Häntä suorastaan ihmetytti, että FSB:llä meni yli vuosi ottaa hänet kuultavaksi.
Suuri osa ajasta meni odotteluun.
– Ei ollut varsinainen kuulustelu, mutta käytiin asioita läpi. Kuka olen, mitä teen, Hentunen sanoo.
Kysymykset vaihtelivat. Ensin saatettiin kysyä, millainen sää Helsingissä on. Perään udeltiin yhteyksistä Ukrainaan.
– Ehkä se oli taktiikkaa, Hentunen arvioi.
Pallottelua
Hentunen pysäytettiin passintarkastuksessa. Piti mennä toiseen jonoon, jossa oli muutama muukin ulkomaalainen.
– Eivät he sanoneet, että ovat FSB:stä, mutta tiesin sen. Olin osannut varautua. Kaikki Venäjällä vielä työskentelevät ulkomaalaiset toimittajat joutuvat puhuteltaviksi, Hentunen sanoo.
Ylen kirjeenvaihtajan mukaan tilanne "ei ollut kuumottava". Kysymykset esitettiin ystävällisesti. Hentusta ei suoraan tai epäsuorasti uhkailtu.
Se, kuinka hyvin hänen taustansa oli pengottu, jäi epäselväksi. Toisista asioista oltiin hyvin kartalta, toisaalta kyseltiin ihan perusasioita. Sekin tosin saattoi olla kuulustelutaktiikkaa, Hentunen pohtii.