Finnairin kone joutui keskeyttämään nousuun lähdön kiitoradalla törmättyään isoon lintuun.
Suomalainen Marina oli matkalla kahden lapsensa kanssa Kreikan Thessalonikista Helsinkiin maanantaina aamupäivällä, kun Finnairin kone joutui tekemään äkkipysähdyksen kiitoradalla juuri ennen ilmaan nousua.
– Kyllä se pelotti, kun kone alkoi yllättäen jarruttamaan. Savua tuli sisälle. Jotkut alkoivat itkemään, myös minun lapseni itkivät. Onneksi henkilökunta oli rauhallinen, Marina kertoo MTV Uutisille.
Finnairin viestintäpäällikkö Stiina Tuunanen vahvistaa MTV Uutisille tapahtuneen.
– Koneeseen jouduttiin tekemään nopea äkkijarrutus, kun haikara törmäsi siihen. Jarrut kuumenevat siitä ja silloin voi tulla tietynlainen haju ja savu, Tuunanen tarkentaa.
Tuunasen mukaan paikalle kutsuttiin varotoimenpiteenä paloyksikköjä. Asiakkailla ei ollut vaaraa tilanteessa.
Marinan mukaan konetta tarkastetaan turvallisuussyistä, ja asiakkaat siirrettiin odotusaulaan.
– Seuraava lento lähtee illalla. Sitten on odotettu täällä yhdeksän tuntia uutta lentoa. Marina kertoo.