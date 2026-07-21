Ravustuskausi jatkuu lokakuun loppuun.
Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kauden rapusaaliista odotetaan normaalia, kertoo Kalatalouden keskusliitto.
Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi 18–69-vuotiaiden ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä.
Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Kotoperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä.
Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.