Britanniassa 28-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte poliitikko Ann Widdecomben murhasta.
78-vuotias entinen konservatiiviministeri ja -kansanedustaja Ann Widdecombe löydettiin heinäkuun alkupuolella kuolleena kotoaan Haytor Valen kylässä Devonissa Lounais-Englannissa.
Poliisi uskoo, että hänen kimppuunsa käytiin todennäköisesti jo löytöä edeltävänä päivänä.
Syyttäjän mukaan poliisi selvittää yhä, liittyykö epäillyn motiiveihin poliittisia tai terroristisia tekijöitä.
Murhan tutkinta siirrettiin viikko sitten Britannian terrorismin vastaiselle poliisille. 28-vuotias brittimies otettiin kiinni Pohjois-Englannissa Yorkshiressä pari päivää sen jälkeen, kun Widdecombe löydettiin.