Sekä Yhdysvallat että Iran ovat jatkaneet iskujaan.
Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat.
Asevoimien mukaan iskuilla on tarkoitus entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella.
Kyseessä on jo kymmenes yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin.
Iranin asevoimat kertoo tehneensä ohjusiskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa.
Iranin asevoimien mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain asevoimien Himars-raketinheitinjärjestelmiin Arifjanin sotilastukikohdassa.
Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo tehneensä iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa, kertoo iranilaisuutistoimisto Irna.
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi maanantaina, että Iran on täysimittaisessa sodassa Yhdysvaltojen kanssa.