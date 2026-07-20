Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa tutkii useiden argentiinalaisten pelaajien ja ainakin yhden valmentajan toiminnan sunnuntain MM-finaalin jälkeen.
Päätösvihellyksen jälkeen Argentiinan keskikenttäpelaaja Leandro Paredes sai punaisen kortin käytyään rajusti käsiksi espanjalaispelaajiin. Puolustaja Nahuel Molinalla oli oma kahakka käynnissä Espanjan kapteenin Rodrin kanssa.
Myös apuvalmentaja Roberto Ayalan toiminta päätyy Fifan syyniin. Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella Ayala huitaisi rajusti Espanjan Dani Olmoa.
Tutkinta käsittää myös Argentiinan joukkueen käytöksen finaalin jälkeisissä juhlallisuuksissa, jossa osa pelaajista käänsi väitetysti selkänsä palkintoseremonioille.
Argentiina joutui liemeen varsinaisen peliajan loppuhetkillä, kun aiemmin tuomarille purnaamisesta varoituksen saanut Enzo Fernandez tuli puolustaja Pau Cubarsin jaloille myöhässä ja katseli toista keltaista korttia.