Andy Burnham aloitti eilen Iso-Britannian pääministerinä.
Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt Wes Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi.
Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen.
Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua.
Pääministeripestinsä alkajaisiksi Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin.