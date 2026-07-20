Törmäyksessä kuoli yksi henkilö ja neljä muuta loukkaantui.
Yksi ihminen on kuollut Nurmijärvellä maanantai-iltapäivällä tapahtuneessa nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.
Hangontiellä sattuneessa liikenneonnettomuudessa oli mukana kaksi henkilöautoa ja yhteensä viisi ihmistä. Törmäyksessä kuoli yksi henkilö ja neljä muuta loukkaantui.
Poliisin tämänhetkisten tietojen perusteella onnettomuus sai alkunsa, kun pohjoisen suunnasta tullut henkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi vastaan ajaneeseen henkilöautoon.
Tapahtunutta tutkitaan alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kuolemantuottamuksena ja kolmena vammantuottamuksena.