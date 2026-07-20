TPS hävisi kotipelinsä Ilvekselle 1–3 miesten jalkapalloliigassa. Ilveksen ykköshahmo oli Teemu Hytönen, joka viimeisteli kahdesti.

Hytönen vei vieraat avauspuoliajalla johtoon, Matej Hradecky toi turkulaiset tasoihin ja Oliver Pettersson vei Ilveksen jälleen johtoon. Toisella puoliajalla Hytönen teki illan toisen osumansa ja TPS:n Oscar Häggström lensi toisella keltaisella kortilla suihkuun.

TPS on sarjataulukossa seitsemäntenä ja Ilves yhdeksäntenä. Tamperelaiset kohtaavat torstaina Konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa vieraissa islantilaisen Stjarnanin.

IFK Mariehamnin ja FC Lahden kohtaaminen päättyi Lahden 2–0-voittoon. Vieraiden maalit iskivät ranskalainen Yohan Cassubie ja brasilialainen Neemias.

Tuloksen myötä IFK Mariehamnin suora putoaminen sarjasta on taas askeleen lähempänä. Kahdeksannen kerran peräkkäin hävinnyt joukkue ei ole avannut tällä kaudella vielä voittotiliään, on pelannut neljästi tasan ja hävinnyt loput 12 ottelua. Sen ero toiseksi viimeisenä olevaan FF Jaroon on kahdeksan pistettä.

Kolmannen peräkkäisen voiton ottanut FC Lahti on sarjassa seitsemäntenä ja taistelee tosissaan paikasta yläloppusarjassa.

Juttua ja otsikkoa muokattu kello 21.13. Lisätty maininta Ilveksen pian jatkuvasta eurotaipaleesta ja IFK Mariehamnin tappioputkesta.

Lue myös: Italia havittelee jättimäistä nimeä maan päävalmentajaksi