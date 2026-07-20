Rakennusyhtiö SRV julkaisi lausunnon liittyen Garden Helsinki -hankkeeseen.

Rakennusyhtiö SRV julkaisi tiedotteen koskien viime aikojen kohuttua Garden Helsinki -hanketta.

Tiedotteessaan pörssiyhtiö SRV kertoo, että yhtiön varoja, resursseja tai tiloja ei käytetä poliittiseen yhteistyöhön.

– Tästä johdetun sisäisen toimintaohjeen mukaisesti SRV ei osallistu poliittiseen toimintaan, eikä tue poliittisia liikkeitä tai ehdokkaita.

Lausunnon mukaan SRV Yhtiöt Oyj:n rooli Garden Helsinki -hankkeessa on toimia rakentamisen kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana. Mikäli hanke toteutuu ja yhtiön kanssa solmitaan urakkasopimus.

Yhtiö toteaa, että se ei ole hankkeessa kiinteistökehittäjän tai rakentajan roolissa, eikä yhtiö ole ollut osapuoli hankkeen poliittisen päätöksenteon edistämisessä.

SRV on vuonna 1987 perustettu rakennusyhtiö ja Suomen suurin toimitilarakentaja. Aiemmin uutisoitiin, että Garden Helsinki - hankkeen kehittäjäkumppanina on juuri rakennusyhtiö SRV, jonka suuromistaja Ilpo Kokkila on kokoomuksen pitkäaikainen rahallinen tukija.

Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki -kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki -areenahankkeelle myönnetystä valtiontuesta.

Hallitus myönsi areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu.