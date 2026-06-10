Loppuviikon sää on hyvin epävakainen ja saderintamia on tarjolla runsaasti.

Etenkin keskiviikkona sadealueita on liikkeellä varsin laajalti.

– Voimakkaimmat sateet ovat jo ohittaneet Lounais-Suomen ja pääkaupunkiseudunkin. Tuo rintama on nyt liikkeellä kohti pohjoista, kertoo MTV Uutisiin kesäksi palannut meteorologi Miina Manninen.

Päivän edetessä ilma kirkastuu ja aurinko tulee näkyviin maan lounaisosan lisäksi myös Länsi- ja Etelä-Suomessa. Lämpötilat jäävät keskiviikkona monin paikoin 20 asteen alapuolelle ja ainoastaan Itä-Suomessa päästään hivuttautumaan 20 asteen yläpuolelle.

Oulun seudulla ja Pohjois-Lapissa esiintyy keskiviikon aikana ukkoskuuroja.

Torstai on sateiden osalta välipäivä, mutta lämpöaaltoa ei ole silloinkaan tarjolla.

Edessä kostea viikonloppu

Seuraava sadealue levittäytyy kuitenkin jo torstai-illan aikana Etelä-Suomen ylle ja kulkee perjantain aikana läpi koko maan kohti pohjoista.

Viikonloppu on niin ikään matalapaineiden sanelema. Sateita on luvassa joka päivä, mutta kyseessä on nopeasti liikkuvia sadealueita.

Myös aurinko pääsee näyttäytymään viikonlopun aikana ja päivälämpötilat liikkuvat 15 ja 20 asteen välillä.

– Pitää varautua kaikkeen paitsi helteeseen, Manninen vinkkaa.

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