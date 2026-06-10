Suomalaisvalmentaja Jussi Ahokas vieraili alkuviikosta puhumassa torontolaisessa Leafs Morning Take –podcastissa Kitchener Rangersin kaudesta sekä NHL-päävalmentajuudesta.
Ahokas on yhdistetty Pohjois-Amerikan jääkiekkopiireissä viime aikoina vahvasti Toronto Maple Leafsin päävalmentajakandidaatteihin.
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Toronton general manager John Chayka on kertonut, että joukkue oli alustavasti keskustellut 55 eri ehdokkaan kanssa tulevasta valmentajapestistä.
Ahokkaalta kysyttiin podcastissa siitä, onko hän ollut Toronton kanssa yhteydessä päävalmentajuuteen liittyen.
– En ole puhunut, hän vastasi.
Ensimmäiseen haastatteluvaiheeseen oli edennyt 20 päävalmentajaehdokasta. Tällä hetkellä noin viiden uskotaan edenneen Torontossa toiseen haastatteluvaiheeseen.