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Jussi Ahokas ei mahtunut Toronton NHL-suunnitelmiin | MTV Uutiset



Jussi Ahokas kovassa NHL-nosteessa – paljastus taustoilta Jussi Ahokas ei ole matkalla Torontoon. Julkaistu 59 minuuttia sitten Jaakko Servo Suomalaisvalmentaja Jussi Ahokas vieraili alkuviikosta puhumassa torontolaisessa Leafs Morning Take –podcastissa Kitchener Rangersin kaudesta sekä NHL-päävalmentajuudesta. Ahokas on yhdistetty Pohjois-Amerikan jääkiekkopiireissä viime aikoina vahvasti Toronto Maple Leafsin päävalmentajakandidaatteihin. Lue myös: Kommentti: Viekö entinen NHL-tähti Jussi Ahokkaan kaikkien aikojen työmahdollisuuden? Toronton general manager John Chayka on kertonut, että joukkue oli alustavasti keskustellut 55 eri ehdokkaan kanssa tulevasta valmentajapestistä. Ahokkaalta kysyttiin podcastissa siitä, onko hän ollut Toronton kanssa yhteydessä päävalmentajuuteen liittyen. – En ole puhunut, hän vastasi. Ensimmäiseen haastatteluvaiheeseen oli edennyt 20 päävalmentajaehdokasta. Tällä hetkellä noin viiden uskotaan edenneen Torontossa toiseen haastatteluvaiheeseen.

– Tulin Pohjois-Amerikkaan, koska tavoitteeni on jonain päivänä valmentaa NHL:ssä. Tiedän kuitenkin, että eurooppalaisena valmentajana tie sinne on haastavampi, etenkin kun minulla ei ole pelaajataustaa NHL:stä.

– Toivon, että jonain päivänä saan sen mahdollisuuden valmentaa NHL:ssä, Ahokas jatkoi.

45-vuotiaan Ahokkaan valmentajaosakkeet ovat Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan.

Suomalaisvalmentajan kolmas kausi OHL-seura Kitchener Rangersin peräsimessä oli menestys. Joukkue voitti sekä OHL:n mestaruuden, että Kanadan suurten junioriliigojen mestarijoukkueiden lopputurnauksen Memorial Cupin.

– Me pysyimme suunnitelmassamme, kun isot pelit tulivat. Meidän ei tarvinnut muuttaa mitään, Ahokas kertoi.

Memorial Cupia pidetään yhtenä jääkiekon vaikeimmin voitettavista turnauksista ja tämän vuoksi myös Ahokas on saanut suurempaa huomiota NHL-ympyröissä.

Ahokkaan valmentama Kitchener sijaitsee vain noin tunnin ajomatkan päässä Kanadan suurkaupunki Torontosta, jossa suomalaisluotsi pääsi jo toissa kesänä maistamaan NHL-fasiliteetteja, kun hän toimi Leafsin nuorten pelaajien leirillä vierailevana valmentajana.

Puhetta tulevaisuudesta

Ahokas otti kantaa myös ensi kesän NHL:n varaustilaisuuden ennustettuun ykkösvaraukseen Gavin McKennaan.

– Hän lukee peliä hyvin ja hän rakentaa peliä todella hyvin. Hänessä on paljon asioita, joista pidän.

Toronto voitti varausloton ja pääsee näin varaamaan ensimmäisenä kesäkuun lopulla järjestettävässä draftissa.

– En tule tekemään Leafsin päätöstä siitä, kenet he varaavat. Siellä on hyvä ruotsalainenkin (Ivar Stenberg) ja muutamia muita, Ahokas kertoi nauraen.

Kanadalaishyökkääjä Gavin McKenna.2026 Jaime Crawford

Suomalaisella on vuosi jäljellä sopimusta Kitchenerin kanssa.

– Seuraava vaihe voisi olla ehkä AHL:ssä pää- tai apuvalmentaminen ennen seuraavaa askelta. Minulla ei kuitenkaan ole kiire mihinkään.