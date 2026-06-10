Itä-Uudenmaan poliisilla oli yli 2 300 tehtävää viime viikolla. Niistä yksi räikeimmistä tapahtui Vantaalla perjantaina.
Kesäkuun ensimmäinen viikko oli pullollaan väkivaltaa ja varkauksia Itä-Uudellamaalla. Poliisitehtäviä kirjattiin yhteensä 2 342, joista väkivaltarikoksia oli 126. Poliisin arvion mukaan osasyynä tähän olivat koulujen päättäjäisviikonlopun tapahtumat.
Yksi törkeimmistä teoista nähtiin perjantai-iltana 5. kesäkuuta Vantaalla, kun parikymppinen mies kaahasi vaarallisesti poliisia karkuun valottomalla ja kilvettömällä moottoripyörällä.
– Poliisi epäilee, että mies vaaransi pakomatkan aikana sivullisten henkeä ja terveyttä rikkomalla törkeästi sallittuja nopeusrajoituksia ja käyttämällä vaarallista ajotapaa. Mies muun muassa ryhmittyi useaan otteeseen käyttämällä vastaantulevan liikenteen ajokaistaa, kertoo rikoskomisario Aurora Mäkinen.
Poliisi menetti pakenijaan näköyhteyden, mutta partio löysi tuntomerkkeihin sopivan moottoripyörän hylättynä metsästä Kuhankeittäjäntien päästä. Lähistöltä löytyivät myös hylätyt ajovarusteet.
Hetkeä myöhemmin paikalle saapui kaksi miestä, joita poliisi puhutti.
Toinen miehistä oli epäilty moottoripyörän kuljettaja ja toinen moottoripyörän omistaja.
– Kuljettaja päätyi poliisin huostaan ja häntä epäillään myös kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Moottoripyörän omistajaa epäillään ajokorttirikkomuksesta, koska hän oli luovuttanut pyöränsä ajo-oikeudettoman kuljettajan käyttöön, Mäkinen selvensä.