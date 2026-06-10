Neljä varusmiestä sai sakot tekoälyllä väärennettyjen alastonkuvien levittämisestä.

Kainuun käräjäoikeus määräsi tiistaina sakkorangaistukset neljälle Kainuun prikaatin varusmiehelle, jotka olivat jakaneet neljästä naispuolisesta palvelustoveristaan tekoälyllä väärennettyjä alastonkuvia. Tuomio annettiin seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Yle.

Puolustusvaliokunnassa järkytyttiin

Kokoomuslaiset puolustusvaliokunnan jäsenet tuomitsevat tapahtuneen jyrkästi. Yhteisessä tiedotteessa todetaan, että tekoälyn mahdollistamiin uusiin häirinnän muotoihin tulee suhtautua yhtä vakavasti kuin muihinkin seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön muotoihin.

– Jokaisella varusmiehellä on oikeus suorittaa palveluksensa turvallisessa ympäristössä ilman pelkoa häirinnästä, nöyryyttämisestä tai hyväksikäytöstä. Naisvarusmiehistä tehtyjen ja levitettyjen deepfake-alastonkuvien kohdalla kyse ei ole huonosta mausta tai huonosta huumorista. Kyse on vakavasta seksuaalisesta häirinnästä, joka loukkaa vakavasti turvallisuuden tunnetta ja henkilökohtaista koskemattomuutta, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sanoo tiedotteessa.

– Puolustusvoimat rakentuu luottamukselle. Jos palvelustoverista tehdään seksuaalisesti nöyryyttävää materiaalia ja sitä levitetään muiden nähtäväksi, rikotaan samalla koko sitä arvopohjaa, jonka varaan asepalvelus rakentuu. Tällaiselle toiminnalle ei voi olla minkäänlaista hyväksyntää, kansanedustaja Timo Heinonen sanoo.