Isku katkaisi Ukrainan mukaan sähköt satamasta ja vaikeuttaa merkittävästi venäläisjoukkojen huoltoa.
Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukot (USF) kertoo Telegramissa iskeneensä useisiin keskeisiin kohteisiin Venäjän miehittämässä Mariupolin satamassa.
Iskut toteutettiin sen mukaan yhteistyössä kansalliskaartin Azov-erikoisjoukkojen ja Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n kanssa.
Azov-joukot kertoo Telegramissa, että iskun kohteina olivat muun muassa sähköasemat, tutkalaitteet sekä polttoaine- ja voiteluainevarastot.
USF:n mukaan Venäjä käytti satamaa sotilaallisen toiminnan lisäksi ukrainalaisen viljan, hiilen ja metallin laittomaan kuljettamiseen Venäjälle.
Kohteena oli Azovin mukaan myös pakotteiden alainen kuivarahtialus Lady Augusta, jonka kerrotaan kuuluvan Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon.
Mariupolin sataman kerrotaan jääneen täysin ilman sähköä ja iskujen vaikeuttaneen merkittävästi venäläisjoukkojen logistiikkaa.
Venäjä on miehittänyt Etelä-Ukrainassa sijaitsevaa Mariupolia keväästä 2022 lähtien.