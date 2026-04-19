Hallitus on päässyt alustavaan sopuun yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisesta, kertoo Helsingin Sanomat lähteidensä pohjalta.
Helsingin Sanomien mukaan yrittäjät voisivat jatkossa valita, perustuvatko heidän eläkemaksunsa ja eläkekertymänsä laskennalliseen työtuloon vai todelliseen ansiotuloon. Muutos tulisi voimaan vuonna 2028.
Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra kertoo Kauppalehdelle, että kaikki on kuitenkin vielä kiinni tiistaina alkavan hallituksen kehysriihen muusta kokonaisuudesta.