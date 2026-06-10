MTV Urheilun Haastajat iskee jälleen kiinni polttaviin puheenaiheisiin, joista yksi on luonnollisesti Stanley Cupin finaalisarja ja etenkin Sebastian Ahon suoritteet.
Voit katsoa koko Haastajat-vodcastin jakson MTV Katsomosta!
Toimittajat Jere Hultin ja Kasperi Kunnas tarttuvat tällä viikolla NHL:n lisäksi alkavan jalkapallon MM-turnauksen epäinhimillisiin olosuhteisiin, kaikkien aikojen ristiriitaisimpaan tenniksen Grand Slam -voittajaan ja Leijonien MM-kullan jälkihöyryihin.
Carolinan ykkössentteri Sebastian Aho on ollut kasvavan kritiikin kohteena pitkin kuluvaa pudotuspelikevättä. Suomalainen on keräillyt pisteitä kohtuullisesti, mutta kokonaisvaltaiset peliotteet ovat olleet luvalla sanoen vaisuja.
– Ei ole ollut Stanley Cupista taistelevan joukkueen ykkössentterille vaaditulla tasolla, toimittaja Kasperi Kunnas paaluttaa Haastajien uunituoreessa jaksossa.
Haastajat on MTV Katsomon urheiluaiheinen vodcast. Ääntä pitävät toimittajat Jere Hultin ja Kasperi Kunnas.MTV Oy
Carolina tasasi finaalivoitot viime yönä 2–2:een, mutta se on ollut pulassa vastustajansa Vegasin kanssa. Tilanteesta hullunkurisen tekee se, että Vegas voitti alle puolet runkosarjan peleistään, vaihtoi päävalmentajaa ja laittaa nyt Hurricanesin kymmenvuotisen projektin todella lujille.