Carolina tasasi finaalivoitot viime yönä 2–2:een, mutta se on ollut pulassa vastustajansa Vegasin kanssa. Tilanteesta hullunkurisen tekee se, että Vegas voitti alle puolet runkosarjan peleistään, vaihtoi päävalmentajaa ja laittaa nyt Hurricanesin kymmenvuotisen projektin todella lujille.

Toimittajat Jere Hultin ja Kasperi Kunnas tarttuvat tällä viikolla NHL:n lisäksi alkavan jalkapallon MM-turnauksen epäinhimillisiin olosuhteisiin, kaikkien aikojen ristiriitaisimpaan tenniksen Grand Slam -voittajaan ja Leijonien MM-kullan jälkihöyryihin.

Stubb: Yhteys Putiniin otettava nyt – presidentti ei halua itse Venäjä-neuvottelijaksi

– On se surullinen sävy, jos he eivät nyt saa Ahon johdolla sitä Stanley Cupia, kun on finaalipaikkaa niin kauan haettu. Jos jää näiden avainpelaajien osalta piippuun, niin ei hyvä heilu, Jere Hultin piiskaa aiheesta.