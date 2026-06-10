Uudet Ärrä-myymälät poikkeavat perinteisistä R-kioskeista.

R-kioski tiedotti toukokuussa uudesta Ärrä-myymäläkonseptistaan, joka keskittyy helposti mukaan otettavaan ruokaan ja juomaan.

Uudistumisen yhteydessä R-kioski Oy vaihtoi myös nimeään ja yhtiö tunnetaan Suomessa nyt nimellä Reitan Convenience Finland.

Nyt Helsingin keskustassa sijaitsevaan Sanomataloon on avautunut ensimmäinen uuden konseptin myymälä.

Jatkossa Suomessa tulee olemaan sekä perinteisiä R-kioskeja että uusia Ärrä-myymälöitä. Syksyn aikana Ärrä-myymälöitä on suunniteltu avattaviksi Helsingin lisäksi ainakin Turkuun ja Tampereelle.

Jatkossa sekä R-kioskeja että Ärrä-myymälöitä

R-kioski Oy:n toimitusjohtaja Niklas Liliuksen mukaan uudistuminen tulee näkymään jollain lailla myös perinteisissä R-kioskeissa, joiden valikoimaa tullaan optimoimaan syksyllä.

– Tähän asti meidän mallimme on ollut "one size fits all". Nyt me olemme jakaneet meidän verkoston kahteen, jotta me voimme palvella asiakkaita oikealla tavalla oikealla paikalla, Lilius kertoi keskiviikkona järjestetyssä avajaistilaisuudessa.

R-kioskeilla ja Ärrä-myymälöillä houkutellaan keskenään hieman erilaista asiakaskuntaa.

– Me tiedämme, että se mitä meidän asiakkaat haluavat esimerkiksi maaseudulla ja pienissä kaupungeissa ei missään nimessä ole sama, mitä asiakkaat haluavat Helsingin Rautatieasemalla.