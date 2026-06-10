MTV Uutiset näyttää suorana eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tiedotustilaisuuden noin kello 13.15.
Kansanedustajien tiedotustilaisuudessa noin kello 13.15 kuullaan näkemyksiä siitä, miten Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttumassa. Kokous on yhä käynnissä, joten suoran lhetyksen alku myöhästyy.
Tiedotustilaisuudessa ovat läsnä valiokunnan puheenjohtaja, SDP:n Johannes Koskinen, ja valiokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen Sofia Vikman, sekä muiden eduskuntaryhmien edustajat.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on saamassa valmiiksi mietintönsä hallituksen antamasta ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon täydennyksestä.
Selontekoa päätettiin täydentää etenkin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin aiheuttamien maailmanpolitiikan mullistusten vuoksi.
Oppositio on arvostellut täydennystä siitä, ettei vaikeista asioista puhuta suoraan. Esimerkiksi vasemmistoliiton Minja Koskela puhui "hyssyttelyselonteosta".