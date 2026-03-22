SDP, kokoomus ja perussuomalaiset eivät halua eläkekattoa Suomeen. MTV Uutiset kysyi puolueiden kantoja.

Eläkekatosta tuskin syntyy Antti Kaikkosen (kesk.) toivomaa suurta ja vakavaa poliittista keskustelua.

MTV Uutisten kuudelle puoluelle tekemässä kyselyssä isoimmat puolueet tyrmäävät ajatuksen eläkekatosta.

– Kokoomus vastustaa vahvasti eläkekaton asettamista. Eläkeläiset ovat ansainneet eläkkeensä työtä tekemällä, kokoomuksen Jukka Kopra sanoo.

– Sehän tarkoittaisi kattoa myös eläkemaksuille, joka tarkoittaisi nostopainetta nykyisten työssäkäyvien eläkemaksuille, SDP:n Joona Räsänen toteaa.

Myös perussuomalaisten Jani Mäkelältä eläkekatto saa pakit. Hän tosin huomauttaa, ettei eduskuntaryhmä ole keskustellut aiheesta.

– Pitäisin tällaisia avauksia turhana populismina, Mäkelä täräyttää.

Eläkekatto synnyttäisi vajeen

Keskusta ehdotti tällä viikolla Suomeen eläkekattoa, joka rajaisi kaikkein korkeimpien eläkkeiden kertymistä ja maksamista. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoo myös ottaneensa asian jo aiemmin puheeksi puoluevaltuustossa.

Useissa maissa on käytössä kattosumma korkeimpien työeläkkeiden kertymiselle ja maksamiselle.

– Mitä ihminen oikeasti tekee vaikkapa kymmenen tuhannen euron eläkkeellä? Kaikkonen kysyi Uutissuomalaisen haastattelussa.

Kokoomuksen Kopra, SDP:n Räsänen ja perussuomalaisten Mäkelä nostavat kuitenkin kaikki esille eläkekattoon liitetyn valuvian.

Jo kertyneitä eläkkeitä ei perustuslain voimassaolevan tulkinnan mukaan voi leikata, joten eläkekatto rajoittaisi eläkkeitä vasta vuosikymmenien päästä.

Katto rajoittaisi kuitenkin heti palkasta perittävien eläkemaksujen määrää.

Eläkejärjestelmään syntyisi vuosikymmenien ajaksi vaje.

– Parempi olisi miettiä keinoja vaikkapa pienten työeläkkeiden ostovoiman parantamiseen tai YEL-järjestelmän oikeudenmukaistamiseen, Jani Mäkelä sanoo.

Vihreät harkitsisi veronkorotuksia

Vajeongelmat ottaa esille myös vasemmistoliiton Minja Koskela, mutta hänen mukaansa vasemmistoliitto kannattaa eläkekattoa periaatteellisesti ja Kaikkosen avaus on tervetullut.

Vihreät pitää eläkekattoa harkitsemisen arvoisena, mutta näkee samat käytännön pulmat.

Niiden takia harkita pitäisi myös suurimpien eläkkeiden verotuksen kiristämistä.

– On hyvin ymmärrettävää, että eläkeläiset eivät riemastu eläkkeitä koskevista säästöehdotuksista. Jos kuitenkin toimeet kohdennetaan suurempiin eläkkeisiin ja näin voidaan keventää taakkaa lapsille ja nuorille, uskon useimpien sitä ymmärtävän ja tukevan, Oras Tynkkynen kommentoi.

Syntyisikö toinen eläkejärjestelmä?

Eläketurvakeskus ei pitänyt eläkekattoa hyvänä ideana selvitettyään asiaa vuonna 2014.

Maksuvajeen lisäksi ongelmia syntyisi, jos hyvätuloisille syntyisi nykyistä vahvemmin erillinen lisäeläkejärjestelmä. Jo nyt korkeimmat eläkkeet syntyvät työeläkkeen ja erilaisten johtajasopimuksissa määriteltyjen lisäetujen tai muiden vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen yhdistelminä.

Keskustan mielestä eläkekatto voisi kuitenkin toimia signaalina siitä, että suurituloisimmatkin ovat mukana talkoissa.

Vuoden 2024 tilastojen perusteella Suomessa on vajaat 16 000 henkilöä, joiden kokonaiseläke on vähintään 6000 euroa kuussa.