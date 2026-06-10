Tappelunujakka äityi sunnuntaina Raumalla ammuskeluksi.
Neljä miestä on pidätetty epäiltynä vakavasta väkivaltarikoksesta Raumalla. Poliisin mukaan yhtä henkilöä ammuttiin haulikolla, mutta tilanteesta ei tullut kenellekään vakavia vammoja.
Lounais-Suomen poliisi sai sunnuntaina viideltä iltapäivällä ilmoituksen tappelusta Rauman Kortelassa omakotitalon pihalla. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni kolme henkilöä ja myöhemmin neljännen. Kenelläkään heistä ei ollut lupaa edellä mainitun haulikon käyttöön.
– Kaikki epäillyt ovat miehiä, joista kolme 1990-luvulla syntyneitä ja yksi 1960-luvulla syntynyt, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Asiassa on yhteensä kymmenen eri rikosnimikettä, joista vakavimmat ovat tapon yritys, törkeän ryöstön yritys ja törkeä ampuma-aserikos. Poliisin mukaan tappeluun osalliset olivat tuttuja toisilleen, ja motiivi liittyy henkilöiden keskinäisiin asioihinsa.
Muokattu otsikkoa kello 11.06.