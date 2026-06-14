Helsingin poliisi sai tänään iltapäivällä kolmen jälkeen hätäkeskukselta puukotukseen liittyvän tehtävän.
Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu keskivartalon alueelle Kurvissa Sörnäisten metroaseman lähistöllä. Puukotuksen uhri vietiin sairaalahoitoon.
Poliisi kertoo ottaneensa nopeasti tapahtumapaikan läheltä kiinni nelikymppisen miehen ja häntä epäillään alustavasti tapon yrityksestä. Poliisi selvittää parhaillaan tapahtuneen taustoja.
Epäillyn rikoksen esitutkinta on vielä hyvin alkuvaiheessa eikä poliisi tiedota tapahtuneesta tällä hetkellä enempää.