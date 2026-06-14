Britannian asevoimat pysäytti sunnuntaina Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin, joka yritti kulkea Englannin kanaalin kautta, kertoo Reuters.
Britannian puolustusministeriön mukaan kuninkaallisten merivoimien kommandot ja kansallisen rikostutkintaviraston viranomaiset nousivat Venäjän varjolaivaston alukseen sunnuntaina.
Puolustusministeriön videot näyttävät väitetysti, miten rynnäkkökiväärein aseistetut kommandot ottivat laivaa haltuun.
Viranomaisten mukaan operaatio toteutettiin Britannian aluevesillä kotimaisten ja kansainvälisten lakien mukaisesti.
Alusta pidetään Britannian etelärannikon edustalla, ja sitä valvotaan tutkinnan ajan.