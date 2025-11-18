



Esapekka Lapilta uutispommi: Palaa rallin MM-sarjaan? Esapekka Lappi saatetaan sittenkin nähdä vielä rallin MM-sarjassa. IMAGO/PanoramiC/ All Over Press Julkaistu 18.11.2025 08:31 Toni Heinonen Esapekka Lappi saatetaan nähdä rallin MM-sarjan pääluokassa kaudella 2026.

Lapin entinen työnantaja Hyundai etsii parhaillaan paikkaajaa Ott Tänakille, joka vetäytyy MM-sarjasta kuluvan kauden jälkeen. Hyundain urheilutoimenjohtaja Andrew Wheatley on sanonut, että tallilla on kaksi vaihtoehtoa: ottaa tilalle kokeneempi kuljettaja tai nuorempi kuskitoivo. Yksi potentiaalinen mahdollisuus on myös se, että Hyundain kolmosautoon pestataan kaksi eri kuljettajaa. Hyundai on aiempina vuosina hyödyntänyt taktiikkaa, jossa se on kierrättänyt samassa autossa kahta tai jopa kolmea kuljettajaa – kuten kaudella 2024, jolloin Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen jakoivat ajovastuuta. Spekulaatioissa Hyundai-pestiin on yhdistetty useita kuljettajia. Mutta yhä useammin huhuissa on alkanut toistua suomalaiskuljettaja Lapin nimi.





MTV Urheilu kilauttikin Esapekka Lapille ja kysyi asiasta.

Huhujen mukaan olet vahva ehdokas Hyundain WRC-tiimiin. Mitä sanot siihen?

– No niin. Jaa. Katohan vaan. Pitääkö minun kommentoida tätä jotenkin?

Jos haluat tätä jotenkin kommentoida, olisin erittäin kiitollinen.

– No kyllähän sieltä puhelu tuli puolitoista viikkoa sitten. Asiat ovat erittäin kesken, sanotaanko näin. Mutta keskusteltu on, Lappi tunnusti.

Et siis ole sanonut suoralta kädeltä ”ei” Hyundaille?

– En ole sanonut. Ajattelin nyt kuunnella, mitä siellä on tarjottavaa. Kyllähän varmaan aina kannattaa kuunnella.

– Vaikka pari viikkoa sitten sanoinkin, ettei MM-sarjaan ole kaipuuta, enkä yritä väkisin sinne mennä, niin tämähän ei olekaan niin – vaan tämä on toisinpäin. En nyt sano, että minua yritetään sinne väkisin saada, mutta minä en ole koettanut väkisin päästä takaisin MM-sarjaan. Siinä mielessä kannattaa varmasti kuunnella, mitä on tarjota – ennen kuin tekee päätöksen, että tyrmääkö sen vai hyväksyykö sen.

Lappi, 34, on aiemmin sanonut, ettei hän halua ajaa enää täysipäiväisenä kuljettajana rallin MM-sarjassa. Tästä hän pitää edelleen kiinni – hän on käytettävissä vain tallin osa-aikaisena kuljettajana.

– Se on ihan ehdoton. Ja olenhan minä luvannut ajaa myös rallin SM-sarjan. Eihän se välttämättä sitä poista, vaikka jossain määrin MM-sarja ajaa SM-sarjan yli, Lappi sanoi.

Vahvojen huhujen mukaan Hyundain suunnitelmissa on ajattaa ensi vuonna MM-sarjassa kolmosautossaan kahta kuljettajaa, Dani Sordoa ja Lappia. Tämä tietäisi Lapille vähintään seitsemän osakilpailun urakkaa.

– Kuten sanottua, asiat ovat vielä aika kesken. Kävi sitten niin tai näin, niin varmaan siitä ihan hyvää tulee – olipa päätös sitten mikä vaan. Katsotaan nyt sitten, Lappi pyöritteli.

Urallaan kaksi MM-rallia voittanut Lappi edusti Hyundain tehdastiimiä kausina 2023 ja 2024. Tänä vuonna hän ajoi rallin SM-sarjan mestariksi Skodalla.