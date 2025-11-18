Esapekka Lappi saatetaan nähdä rallin MM-sarjan pääluokassa kaudella 2026.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Saudi-Arabian MM-ralli 26.–29.11.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Lapin entinen työnantaja Hyundai etsii parhaillaan paikkaajaa Ott Tänakille, joka vetäytyy MM-sarjasta kuluvan kauden jälkeen. Hyundain urheilutoimenjohtaja Andrew Wheatley on sanonut, että tallilla on kaksi vaihtoehtoa: ottaa tilalle kokeneempi kuljettaja tai nuorempi kuskitoivo.
Yksi potentiaalinen mahdollisuus on myös se, että Hyundain kolmosautoon pestataan kaksi eri kuljettajaa. Hyundai on aiempina vuosina hyödyntänyt taktiikkaa, jossa se on kierrättänyt samassa autossa kahta tai jopa kolmea kuljettajaa – kuten kaudella 2024, jolloin Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen jakoivat ajovastuuta.
Spekulaatioissa Hyundai-pestiin on yhdistetty useita kuljettajia. Mutta yhä useammin huhuissa on alkanut toistua suomalaiskuljettaja Lapin nimi.