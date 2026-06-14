Rauhansopimuksen lopullinen luonnos Yhdysvaltojen kanssa kattaa useita kysymyksiä Iranin ydinohjelmasta Hormuzinsalmen avaamiseen.
Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimuksen lopullinen luonnos käsittelee ydinohjelmaa, Hormuzinsalmea ja pakotteiden lievennyksiä, kertoo korkea-arvoinen iranilaisvirkamies uutistoimisto Reutersille.
Sopimuksessa Iran muun muassa avaisi Hormuzinsalmen kaupalliselle liikenteelle ja Yhdysvallat vapauttaisi 25 miljardia dollaria Iranin jäädytettyjä varoja.
Lisäksi Yhdysvallat sitoutuisi myös olemaan asettamatta uusia pakotteita Iranille ennen lopullista sopimusta.
Yhdysvallat myöntäisi myös määräaikaisia poikkeuksia öljypakotteisiin, mikä mahdollistaisi Iranille öljyn viennin ja siitä saatavien tulojen vastaanottamisen.
Ydinohjelman osalta Iran sitoutuisi olemaan tuottamatta tai hankkimatta ydinaseita sekä säilyttämään nykytilan lopulliseen sopimukseen asti. Tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, ettei Iran rikasta uraania eikä laajenna ydintoimintojaan.
Lopullisesta sopimuksesta neuvoteltaisiin 60 päivän kuluessa hyväksynnästä.