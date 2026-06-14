Kasvilääkinnän ammattilainen uskoo nokkosen, vuohenputken ja voikukan parantavaan voimaan. Katso koko haastattelu yltä.

Nokkosen sanotaan olevan villivihannesten ykkönen, mutta mitä muita yrttejä ja kasveja voi käyttää terveyden edistämiseen? Voiko luonnonkasveista saada apua vaikkapa kivun lievitykseen?

Tietokirjailija ja kasvilääkinnän ammattilainen Raija Kivimetsä kutsuu itseään hortoilijaksi.

Kivimetsä tarjoili Huomenta Suomessa sunnuntaina vuohenputki‑basilikapiirakka.

– Vuohenputkihan on se kiusankappale monille siellä kotipihassa. Sitä inhotaan ja kitketään pois, mutta ei kannata. Kivimetsä vakuuttaa.

Kivimetsä kertoo, että vuohenputkesta voi olla apua nivelkipuihin ja iskiasvaivoihin.

– Ja sitten kun miehelle tulee vähän ikää, niin se on myös eturauhasen hyvä kaveri.

"Koko kehon tukipilari"

Kivimetsän mukaan terveysvaikutuksista on perinnekäytön myötä syntynyt myös tutkimusnäyttöä.

– Alun perin kaikki kasvilääkintä lähti siitä perinnekäytöstä ja sitten sitä on myöhemmin tutkittu.

Nokkonen taas on Kivimetsän mukaan “koko kehon tukipilari”.

– Se hoitaa ihmistä päästä varpaisiin. Ihon, hiukset, kynnet, sisäelimet. Siinä on valtavasti kalsiumia ja piitä. Se on munuaisille tärkeää.

Kasvi vahvistaa myös verta, Kivimetsä sanoo.

– Jos on huono hemoglobiini tai varastoraudat vähissä, niin nokkonen kehiin.

Voikukka on Kivimetsän lempikasvi.