Poliisin mukaan kahta lasta on ammuttu Alvestassa Ruotsissa.
Lapset on toimitettu sairaalahoitoon. Heidän vammojensa vakavuudesta ei ole tietoa.
Aiheesta uutisoivat muun muassa SVT ja Expressen.
– Kaksi uhria on sairaalassa ja heitä hoidetaan siellä, kertoo poliisin tiedottaja Katarina Rusin Expressenille.
Lehden mukaan kyseessä on kaksi tyttöä. Toinen heistä on hengenvaarallisesti ja toinen vakavasti loukkaantunut.
Epäilty mies löytyi tapahtumapaikan läheltä kuolleena. Aiemmin päivällä poliisi etsi tekijää helikopterilla. Expressenin tietojen mukaan hän oli tuolloin aseistettu.
Välikohtaus tapahtui poliisin mukaan omakotitalossa tänään aamupäivällä. Poliisin mukaan epäilty ampuja ja uhrit tunsivat toisensa, mutta poliisi ei kerro tarkempia tietoja asiasta. Tapausta tutkitaan murhayrityksenä.
Suomessa aiheesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.