Esapekka Lappi joutui nöyrtymään hopeatilalle Jyväskylän SM-rallissa lauantaina.
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Lappi ja kartanlukija Enni Mälkönen lähtivät ennakkosuosikkeina Keski-Suomen sorateille, vaikka lähtöpaikka olikin hankala. Suomalaiskaksikko starttasi ensimmäisenä autona reitille, mikä tietyillä osuuksilla vaikeutti tekemistä, kun irtosoraa riitti putsattavaksi.
Virolaislupaus Jaspar Vaher tykitti Jyväskylässä voittoon juhlien ensimmäistä ykköstilaansa SM-sarjassa. Toyotan haastajaohjelmaan kuuluva Vaher kukisti Lapin 5,6 sekunnilla. Lopulta voittomarginaali supistui 1,6 sekuntiin, kun virolaiselle langetettiin neljän sekunnin aikasakko virtuaalishikaanista.
Lappi ei osannut olla pettynyt tulokseen. Toukokuussa Imatran SM-rallissa Skoda Fabia meni niin rujoon kuntoon, että jopa osallistuminen Jyväskylän ralliin oli vaakalaudalla. Siinä mielessä toiseksi korkeimmat SM-pisteet olivat lopulta kelpo suoritus.
– Nautin ihan älyttömästi. Tulee ihan sellainen fiilis kuin nuorena poikana, kun saa tuollaisia pätkiä laskea menemään. Jotenkin nämä Jyväskylän alueen tiet ovat sellaisia, että ei näitä muualta löydy. Niistä innostuu ihan väkisin, Lappi hehkutti MTV Urheilulle.
– On tosi kiitollinen olo, että saa täällä ajaa ja totta kai sitten muutaman kuukauden päästä uudestaan. Saatiin lopulta monenlaista olosuhdetta. Täytyy olla tyytyväinen omaan suoritukseen. Kaikki osat oli irti autosta ja kasattu uudestaan, eikä se ole mikään itsestäänselvyys, että kaikki toimii. Ihmisiä me olemme kuitenkin kaikki, mutta mitään ei ollut onneksi sattunut kasausvaiheessa.