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Nuori komeetta löi Esapekka Lapin – suomalaistähti vain fiilisteli: "Ei näitä muualta löydy"

Esapekka Lappi antoi kehut Jyväskylän SM-rallin voittaneelle Jaspar Vaherille. Taneli Niinimäki / AKK

Julkaistu 14.06.2026 13:55

AKI HIETAVALA

Esapekka Lappi joutui nöyrtymään hopeatilalle Jyväskylän SM-rallissa lauantaina. Lue myös: 19-vuotias virolaissensaatio äimän käkenä – löi Esapekka Lapin: "Tuntuu entistäkin paremmalta" Lappi ja kartanlukija Enni Mälkönen lähtivät ennakkosuosikkeina Keski-Suomen sorateille, vaikka lähtöpaikka olikin hankala. Suomalaiskaksikko starttasi ensimmäisenä autona reitille, mikä tietyillä osuuksilla vaikeutti tekemistä, kun irtosoraa riitti putsattavaksi. Virolaislupaus Jaspar Vaher tykitti Jyväskylässä voittoon juhlien ensimmäistä ykköstilaansa SM-sarjassa. Toyotan haastajaohjelmaan kuuluva Vaher kukisti Lapin 5,6 sekunnilla. Lopulta voittomarginaali supistui 1,6 sekuntiin, kun virolaiselle langetettiin neljän sekunnin aikasakko virtuaalishikaanista. Lappi ei osannut olla pettynyt tulokseen. Toukokuussa Imatran SM-rallissa Skoda Fabia meni niin rujoon kuntoon, että jopa osallistuminen Jyväskylän ralliin oli vaakalaudalla. Siinä mielessä toiseksi korkeimmat SM-pisteet olivat lopulta kelpo suoritus. – Nautin ihan älyttömästi. Tulee ihan sellainen fiilis kuin nuorena poikana, kun saa tuollaisia pätkiä laskea menemään. Jotenkin nämä Jyväskylän alueen tiet ovat sellaisia, että ei näitä muualta löydy. Niistä innostuu ihan väkisin, Lappi hehkutti MTV Urheilulle. – On tosi kiitollinen olo, että saa täällä ajaa ja totta kai sitten muutaman kuukauden päästä uudestaan. Saatiin lopulta monenlaista olosuhdetta. Täytyy olla tyytyväinen omaan suoritukseen. Kaikki osat oli irti autosta ja kasattu uudestaan, eikä se ole mikään itsestäänselvyys, että kaikki toimii. Ihmisiä me olemme kuitenkin kaikki, mutta mitään ei ollut onneksi sattunut kasausvaiheessa.

Ralli ratkesi käytännössä neljännelle erikoiskokeelle. Siellä pienellä tiellä ja irtosorassa Vaher käytti upeasti lähtöpaikkansa hyväkseen rykäisten 7,8 sekunnin pohjat Lappiin nähden.

– Me ei oikein pystytty ajamaan tänään voitosta, mutta tehtiin se, mitä pystyttiin. Auto toimi koko ajan hienosti. Lähtöpaikka oli siinä mielessä ratkaiseva tekijä, että nelospätkällä Jaspar sai tosi ison eron. Hän osasi käyttää lähtöpaikan hyödyksi, koska siellä oli ihan älyttömästi irtosoraa, Lappi totesi.

– Kuutosella oli vähän sama, mutta siellä ero ei muodostunut niin isoksi. Siinä mielessä lähtöpaikkaan tämä minun mielestäni ratkesi, koska muilla pätkillä mentiin koko ajan enempi tai vähempi samaa kyytiä.

Lappi kuitenkin korosti, että Vaher nimen omaan käytti tilaisuutensa upeasti hyväkseen. Myös Ruotsin EM-rallin voittaja Mikko Heikkilä pääsi Vaherin kanssa hyvältä paikalta iskemään, mutta jäi kisassa kolmanneksi.

– Ei yhtään mitään siis Jasparilta pois, kyllä se paikka pitää osata käyttää hyväksi. Vaikka sitä on ruma sanoa, niin Mikko ei lähtöpaikkaansa käyttänyt siellä, missä Jaspar sen eron teki. Toki jos olisi samoilta paikoilta lähdetty, niin kisa olisi mennyt varmaan eri tavalla.

Esapekka Lappi fiiliksissä Jyväskylän SM-rallin teistä | MTV Uutiset