Taina Liekari on kävellyt Espanjasta Kiinaan. Kilometrejä on takana yli 11 000, lenkkareita 14 paria.

Taina Liekari, 56, lähti Suomesta vajaat kaksi vuotta sitten aikomuksenaan tehdä Guinnessin maailmanennätys ja kävellä maailman ympäri. Tavoitteena on kävellä noin neljässä vuodessa 29 000 kilometriä vähintään neljällä mantereella.

Viiden jälkeen -ohjelman tavoittama Liekari kävelee nyt Kiinassa, ja kilometrejä on tullut reilut 11 000. Tuolla matkalla on kulunut 14 paria lenkkareita.

Kiinassa ulkomaalainen nainen ei voi yöpyä missä vain, joten päivittäiset kävelymatkat ovat venyneet välillä jopa yli 90 kilometriin sopivan yöpaikan löytymiseksi.

– Olen Xinjiangin maakunnassa, jossa käy vain vähän turisteja. Ihmiset täällä ovat varautuneita ja epäileväisiä – etenkin täällä käveleskelevää naista kohtaa. Minulla on ollut lähes joka päivä jonkinlainen poliisikuulustelu, Liekari kertoo.

Häneltä on muun muassa tarkistettu, missä hän on tiettyinä päivinä liikkunut ilman, että asiaa sai tarkistaa kännykästä. Myös vanhempien osoitetta on kysytty.

Tina Liekari on nyt Kiinassa. Ennätykseen on vielä kilometrejä jäljellä.

Aiottu neljä vuotta saattaa venyä

Taina Liekarin tavoite oli alun perin kävellä maailman ympäri neljässä vuodessa. Nyt näyttää, että urakkaan kuluu enemmän aikaa.

– On tullut vuosia lisää [suunnitelmaan]. Minulla on nyt sellainen ajatus, että menee mitä menee. Tämä on kuitenkin vain kerran elämässä, ja uudestaan en tätä kierrosta aio tehdä.