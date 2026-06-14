Vanhusta on etsitty lauantai-illasta lähtien läpi yön ja etsinnät jatkuvat edelleen.
Salossa etsitään iäkästä miestä, joka katosi lauantaina Pellonpääntien alueella. Poliisi sai ilmoituksen katoamisesta alkuillasta noin kello 19, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.
Poliisin mukaan kadonnut mies ei välttämättä pysty palaamaan kotiinsa omin avuin. Viimeisin havainto miehestä on tehty lauantaina noin kello 12 Pellonpääntiellä.
Hän on noin 174 senttimetriä pitkä ja painaa noin 75 kiloa. Mies käyttää yleensä silmälaseja, mutta ei ole varmuutta, ovatko ne hänellä mukana. Katoamishetkellä hänen yllään oli kaksi vihertävää T-paitaa, mustat collegehousut sekä mustat kengät. Hänen liikkumisensa on hidasta.
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista havainnoista numeroon 029 541 7259.