Jarno Ala-Nissilä sokeutui pysyvästi pari vuotta sitten viisikymppisenä. Hän kertoi Huomenta Suomessa, mikä auttoi pois synkistä vesistä.
Jarno Ala-Nissilän epäonni näön kanssa alkoi jo kuusivuotiaana. Hän sai kuumeeseen annetun puolikkaan aspiriinin seurauksena Stevens Johnsonin oireyhtymän. Sen yhtenä seurauksena oli silmäripsien kasvaminen sisäänpäin, joten silmäoperaatiot tulivat tutuiksi lapsuudesta alkaen.
Epäonni jatkui kolmekymppisenä tapaturmilla. Ensin Jarnon oma polvi iskeytyi vasempaan silmään takaperinvoltissa. Vuoden päästä samaan silmään osui kaverin sormi koripallopelissä.
Viimeinen niitti oli, kun useamman vuoden päästä lumikide upposi lasketellessa sisään sarveiskalvosta. Tämän jälkeen vasemmalla silmällä ei enää nähnyt kuin erittäin kirkasta valoa.
Oikean silmän näköä alkoi heikentää myöhemmin glaukooma, mutta lopullisesti senkin vei eräänlainen tapaturma. Jarno raapaisi vahingossa skleraalisella piilolinssillä sarveiskalvoonsa haavan. Silmää yritettiin hoitaa lääkkein ja leikkauksin, kunnes Jarno törmäsi kotona takankulmaan, joka meni silmästä läpi.
Seitsemäs leikkaus oli silmän poisto. Viime lokakuussa Jarno sai poistetun oikean silmän paikalle tekosilmän.