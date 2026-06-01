



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Jarno sokeutui viisikymppisenä – käsittämätöntä epäonnea näön kanssa jo lapsuudesta lähtien

11:19 Jarno sokeutui aikuisena – nämä asiat hän oivalsi. Katso koko haastattelu!

Julkaistu 01.06.2026 06:52

Jarno Ala-Nissilä sokeutui pysyvästi pari vuotta sitten viisikymppisenä. Hän kertoi Huomenta Suomessa, mikä auttoi pois synkistä vesistä. Jarno Ala-Nissilän epäonni näön kanssa alkoi jo kuusivuotiaana. Hän sai kuumeeseen annetun puolikkaan aspiriinin seurauksena Stevens Johnsonin oireyhtymän. Sen yhtenä seurauksena oli silmäripsien kasvaminen sisäänpäin, joten silmäoperaatiot tulivat tutuiksi lapsuudesta alkaen. Epäonni jatkui kolmekymppisenä tapaturmilla. Ensin Jarnon oma polvi iskeytyi vasempaan silmään takaperinvoltissa. Vuoden päästä samaan silmään osui kaverin sormi koripallopelissä. Lue myös: Jari näkee maailman "sumean sameana" ja toivoo ymmärrystä näkövammaisia kohtaan Viimeinen niitti oli, kun useamman vuoden päästä lumikide upposi lasketellessa sisään sarveiskalvosta. Tämän jälkeen vasemmalla silmällä ei enää nähnyt kuin erittäin kirkasta valoa. Oikean silmän näköä alkoi heikentää myöhemmin glaukooma, mutta lopullisesti senkin vei eräänlainen tapaturma. Jarno raapaisi vahingossa skleraalisella piilolinssillä sarveiskalvoonsa haavan. Silmää yritettiin hoitaa lääkkein ja leikkauksin, kunnes Jarno törmäsi kotona takankulmaan, joka meni silmästä läpi. Seitsemäs leikkaus oli silmän poisto. Viime lokakuussa Jarno sai poistetun oikean silmän paikalle tekosilmän. – Sillä ei luonnollisesti näe yhtään mitään, Jarno kertoi

Huomenta Suomessa

torstaina.

Ylös "synkästä kaivosta"

Kovimmille sokeutumisessa on ottanut itsenäisyyden menettäminen ja "toisten armoille joutuminen".

– Ei voi vaikka illalla hyvällä ilmalla päättää, että hei, mä lähden fillarilenkille tai kävelylle tai kauppaan tai uimaan tai mitä ikinä. Aina käytännössä tarvitsee apua, Jarno kuvailee.

Ensimmäinen vuosi sokeutumisen jälkeen olikin rankkaa aikaa.

– Päivät meni ihan jees, mutta yöllä ei oikein pystynyt hallitsemaan mieltä. Yli vuosi meni sillä lailla, ettei nukkunut kuin ehkä tunnin tai kaksi, sitten taas oli pitkän pätkän hereillä, Jarno kuvailee.

Ajatukset siitä, mitä kaikkea ei koskaan enää näe tai pysty tekemään, veivät nopeasti mennessään.

– Kun menet sellaiseen synkkään kaivoon ajatuksien kanssa, niin totta kai se heijastuu myös muihin.

Lopulta Jarno ymmärsi, että hänen piti pakottaa ajatuksensa pois ikävistä asioista kaikkeen siihen, mitä vielä pystyy tekemään.

– Sitten tajusin, että itse asiassa yllättävän paljon pystyy tekemään. Vaikka on sokea, niin pystyy silti tekemään melkein mitä vaan, Jarno sanoo.

– Keskityin vain niihin asioihin ja yhtäkkiä huomasin, että on aika paljon helpompaa.

Lapset näyttävät esimerkkiä

Urheilu on säilynyt tärkeänä asiana Jarnon elämässä. Hän liikkuu itse ja valmentaa lasten koripalloa.

– On se sitten hyvä olo tai paha olo tai mikä vaan olo, niin liikunta on aina ollut minulle täsmälääke.

Kotona on myös kolme poikaa, joita Jarno kuvailee elämänsä supervoimaksi. Lapset ylipäätään ovat näyttäneet hyvää esimerkkiä muutoksiin sopeutumisesta.

– Lapset on sellaisia, että he kysyvät: hei, miksi sun silmä on tuonnäköinen. Sitten kerrot, ja aha, matka jatkuu, Jarno kuvailee.

– Sitten sinulla voi olla aikuinen, joka on tuntenut sinut 20 vuotta, ja se ei ole koskaan kehdannut kysyä, miksi sinun silmä on tuonnäköinen. Sitten se kuulee sen jossain ja sanoo että ai, sinulla on tuollainen tarina, en tiennytkään, Jarno naurahtaa.

Millaisia haaveita Jarnolla on? Entä millaista tukea hän on saanut sosiaalisesta mediasta? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

Piia Turunen MTV Uutiset Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

Jarno sokeutui aikuisena | MTV Uutiset