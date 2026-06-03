MTV Urheilun legendaarinen ankkuri ja selostaja Mika Saukkonen täyttää tänään 60 vuotta. Saukkosen yli 30 vuotta Pöllölaaksossa kestänyt urheilutoimittajan ura on käsittänyt rikkaan kirjon työtehtäviä, joiden äärellä on myös hahmottunut kuva suomalaisesta urheiluyleisöstä.

Saukkonen aloitti MTV:llä kesätoimittajana vuonna 1994. Uraan vaikuttaneista ihmisistä kiitos lähtee juuri tuon oven avanneen kollegan suuntaan.

– Kyllähän Jari Porttila vaikutti siihen, että olen ylipäätään päässyt näihin töihin. Hän oli varmasti suurin vaikuttaja siinä alkuvaiheessa. Jääkiekkovuosina oli myös lukuisia tärkeitä henkilöitä, kuten edesmennyt Pentti "Linkku" Lindegren, joka opetti minulle monia lajin asioita. Siinä on myös Timo Jutilaa ja Jari Kurria, jotka olivat vahvasti mukana, kun tehtiin oranssitakkihommaa. Heiltä olen tietysti oppinut paljon jääkiekon pelillisiäkin asioita, Saukkonen kiittää.

– Sanotaan näin, että koskaan ei ole mitään ikäkriisiä ollut, mutta nyt olen kyllä ruvennut vähän miettimään, että 60 vuotta on jo aika pitkä taival. Tässä on ehtinyt kaikenlaista tapahtua ja tehdä. Sillä tavalla olen alkanut miettiä tätä ihmisen elon rajallisuutta.

Yli 30:n MTV:llä vietetyn työvuoden perusteella on syytä olettaa Saukkosen viihtyneen talossa poikkeuksellisen hyvin.

– Joitakin kyselyjä on joskus ollut, mutta olen oikeastaan aina saanut täällä tehdä sitä, mitä olen halunnut. Tarvetta vaihtaa ei ole ollut. Tehtävät ovat olleet monipuolisia: selostamista, ankkurointia, aluksi paljon toimittajan tehtäviä sekä myös Huomenta Suomen juontamista. Palkkaakin olen vielä saanut kaikista näistä.

Hockey Night on yksi Saukkosen pitkän uran maineikkaimmista aikakausista. Arjessa on kulkenut rinnalla Tulosruudun ankkurointia ja SM-liigan selostamista. Henkilökohtaisesti rakkaan yleisurheilun tulkitseminen on myös merkinnyt juoksijalle paljon. Monet tehtävistä ovat kulkeneet vuosien saatossa limittäin ja lomittain.