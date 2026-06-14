Kiinassa nuoret ovat alkaneet kyseenalaistaa perinteistä kasvatusta, ja se on ajanut osan virtuaalivanhempien syliin. Asiasta uutisoi BBC.

Yhteiskunnan digitalisoitumista pidetään usein syynä yksinäisyyden lisääntymiseen. Kiinassa jotkut nuoret etsivät kuitenkin välittävän vanhemman korviketta sosiaalisesta mediasta.

Brittiläinen BBC kertoo Kiinassa yleistyvästä ilmiöstä, jossa nuoret etsivät virtuaalisia vanhempia, koska he eivät saa omilta vanhemmiltaan riittävästi lämpöä ja tukea.

– Oletko väsynyt töistä ja opiskelusta? Älä puske itseäsi liikaa. Äiti ja isä tietävät, että olet joutunut kestämään paljon, pariskuntana esittäytyvä kaksikko lausuu suositussa videossa.

Kyseisellä tilillä on lähes kaksi miljoonaa seuraajaa Kiinan Tiktok-vastine Douyinissä. Samankaltaisia tilejä on useita.

Kovuus ahdistaa

Tilit tarjoavat nuorille kannustusta ja tukea samalla, kun heidän omat vanhempansa vaativat yhä kovempia suorituksia muun muassa akateemisesti ja kritisoivat nuorten päätöksiä.

– Vanhempani eivät koskaan pyydä hölläämään tahtia tai sano, että minä riitän, 33-vuotias Vincent Zhang kertoo BBC:lle.

Zhang sanoo, että viikoittaiset puhelut vanhempien kanssa stressaavat häntä.

Puheluiden aikana vanhemmat kritisoivat koodaajana työskentelevän kolmikymppisen uravalintaa ja kyselevät, milloin hän tuo tyttöystävän näytille.