Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun toimisto kertoo maan iskeneen äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin Libanonin pääkaupungissa Beirutissa.

Israelin mukaan iskut tehtiin Beirutin eteläisille Dahiehin esikaupunkialueille.

Libanonin valtionmedian mukaan iskut osuivat Ghobeiryn kaupunginosaan.

Netanjahun toimiston mukaan iskut olivat vastaus Hizbollahin Israelia kohti suuntautuneisiin tulituksiin.

Libanonin väestönsuojeluvirasto kertoo, että Israelin iskut Beirutissa ovat tappaneet ainakin kolme ihmistä.

Israelin ja Libanonin välillä on voimassa aselepo, mutta Israel ja Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet taisteluita.

Iran: Yhdysvallat ei pysty pitämään kiinni sitoumuksista

Iranin sotilasjohdon apulaiskomentajan mukaan "Israelin rikokset Libanonissa eivät jää vastaamatta". Apulaiskomentajan kommenteista kertoo Iranin valtion media.

Myös Iranin pääneuvottelija kritisoi vahvasti Israelin hyökkäystä.

– Jos ette pysty täyttämään sitoumuksia, on mahdotonta puhua polun jatkamisesta, pääneuvottelija kommentoi viestipalvelu X:ssä.

– Israelin hyökkäys Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin osoittaa jälleen, että Yhdysvalloilla ei ole joko tahtoa tai kykyä täyttää sitoumuksiaan, hän jatkaa.

Iran on läpi kevään painottanut, että Libanonin on oltava osa Lähi-idän rauhansopimusta. Israel on tehnyt tästä huolimatta lähes päivittäisiä iskuja Libanoniin. Israel on sotinut Libanonissa äärijärjestö Hizbollahia vastaan.