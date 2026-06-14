Jalkapallon MM-kisabussi sytytettiin tuleen ja teini-ikäinen henkilö sai ampumahaavan kaoottisissa tunnelmissa Manhattanilla, kun tuhannet koripallofanit ryntäsivät kaduille lauantai-iltana juhlimaan New York Knicksin NBA-mestaruutta.

Jotkut ampuivat ilotulitteita ja savukranaatteja juhlistaessaan joukkueensa mestaruutta "Knicks in five" -huutojen siivittämänä. Knicks varmisti mestaruuden lyömällä San Antonio Spursin finaalisarjan viidennessä ottelussa pistein 94–90.

Knicks ei ollut voittanut mestaruutta vuoden 1973 jälkeen. Vuosina 1994 ja 1999 se hävisi finaaleissa Houston Rocketsille ja San Antonio Spursille.

Noin kello kahdelta aamuyöstä 17-vuotiasta henkilöä ammuttiin jalkaan Times Squarella järjestetyn juhlan aikana, New Yorkin poliisi kertoi Reutersille. Kolme henkilöä on pidätettynä.

Juhlien jatkuessa sadat enimmäkseen nuoret ihmiset tungeksivat noin 15 bussin saattueessa, joka oli kuljettanut yleisöä ensimmäisestä New Yorkin alueen MM-kisaottelusta Brasilian ja Marokon välillä.

Jotkut kiipesivät näiden bussien katoille, nousivat sisään ja istuivat kuljettajan paikoille. Yksi jalkapallokuljetuksiin käytetyistä keltaisista koulubusseista sytytettiin tuleen, ja ainakin kolme muuta bussia vaurioitui pahoin.

– He ilmaisevat onneaan, ehkä hieman väkivaltaisesti, mutta sellaista se on. Näin tapahtuu kaikkialla maailmassa aina, kun oma joukkue voittaa, marokkolaistaustainen kanadalainen Youssef Sabbr sanoi noustuaan pois yhdestä kisabussista ennen kuin se oli joutunut väkijoukkojen ympäröimäksi.