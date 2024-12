Isyys kiilasi ralliuran edelle: Tragedia mullisti Esapekka Lapin prioriteetit – "Tämä pieni poika oli kämmenellämme"

Rallin MM-sarjan suomalaiskuljettaja Esapekka Lappi vietti marraskuussa yhdeksättä isänpäiväänsä ja saa yhden välivuoden jälkeen tehdä niin taas kotonaan Pieksämäellä. Kahdeksasta edellisestä isänpäivästä Lappi on voinut rallikiireiden vuoksi viettää perheensä kanssa vain kolmea. Viime vuonna tehty päätös asettaa perhe omien urahaaveiden edelle on osoittautunut oikeaksi 33-vuotiaalle kolmen lapsen isälle, jonka elämää ovat muovanneet kaksi isoa tragediaa – niin kotona kuin töissä.

Artikkeli julkaistiin alkujaan isänpäivänä 10. marraskuuta. MTV Urheilu julkaisee luetu jutun nyt uudestaan joulunpyhinä.

– Se oli varmasti tietynlainen käännekohta. Tuli sellaisia ajatuksia, että onko tässä mitään järkeä. Ne ajatukset tulivat heti.

Irlantilaisen Craig Breenin kuolemaan johtanut onnettomuus huhtikuussa 2023 Kroatiassa oli pysäyttävä hetki kaikille rallin MM-sarjan parissa työskenteleville ja lajia seuraaville. Lappi koki kaiken turhankin läheltä ajettuaan Breenin kanssa alkuvuoden samassa tallissa, ja tallikaverin kohtalo sai hänetkin miettimään omaa elämäänsä uudesta näkökulmasta.

– Sitten se tunne vielä vahvistui myöhemmin kauden aikana, että ei tämä ehkä ole sen arvoista, Lappi sanoo.

Kun Lappi viime vuonna ajoi Hyundailla täyden MM-sarjan, reissupäiviä tuli arviolta puolen vuoden edestä eli noin 180. Vuonna 2019 poissaolopäiviä kertyi vieläkin enemmän, yli 200, kun työnantaja oli Citroën.

– Kyllä sen on totta kai tiedostanut jo aikaisemminkin, että paljon tulee reissuja ja se ei aina ole perheen kannalta niin miellyttävä ratkaisu.

Kauden 2023 päätteeksi Hyundai tiedotti Lapin ajavan tänä vuonna enää osittaisen MM-ohjelman ja jakavan tallin kolmannen auton Dani Sordon ja Andreas Mikkelsenin kanssa. Pian tämän jälkeen kuultiin, että ajatus oli lähtöisin Lapilta itsestään. Hänestä oli alkanut tuntua, ettei hän pystyisi enää yhdistämään täysipäiväistä ralliammattilaisuutta rooliinsa ja vastuuseensa omien lastensa isänä.

– Ei se ollut mitenkään yksinkertainen päätös. Ralli ja autourheilu ylipäätään ovat tosi tärkeitä asioita minulle. Se, että edes teoreettinen mahdollisuus taistella siitä kaikkein kirkkaimmasta viedään pois, oli yksi haaste siinä. Mutta ei se sitten loppupeleissä ollut vaikeaa.

Tällä hetkellä Lappi odottaa tietoa ensi kauden mahdollisesta tallipaikasta. On myös mahdollista, että ura MM-sarjassa päättyy.

– Ehkä kun nyt on pureskellut sitä, että jos tämä homma loppuu kokonaan, niin minkälaisia haasteita siitä tulee henkisen puolen kanssa? Se on kuitenkin ollut osa identiteettiä aika kauan, että on saanut ajaa maailman nopeimmilla ralliautoilla, niin miltä se tuntuu ja miten sen osaa käsitellä, jos se viedään pois? Se tuntuu jossain määrin vaikeammalta ajatukselta kuin se, ajaako täyden kauden vai puolikkaan.

Tiimin suuntaan Lappi kertoo olleensa avoin ajatuksistaan oikeastaan alusta alkaen.

– En mitenkään pimittänyt asiaa, ja kun Cyrililläkin (tallipäällikkö Abiteboulilla) on pieniä lapsia, niin hän kyllä otti sen hienosti vastaan ja ymmärsi, vaikka totta kai hän haluaisi, että sitoudutaan 110-prosenttisesti ja kaikki tavoittelevat mestaruutta. Mutta hän ymmärsi sen inhimillisemmänkin puolen aika hyvin.

"Julmalta kuulostava" rallikupla

Tallikaveri Craig Breenin kuolemaan johtanut onnettomuus huhtikuussa 2023 sai Lapin ajattelemaan uudelleen työn vuoksi tekemiään siviilielämän uhrauksia.

Ralliviikkojen aikana maailmalla inhimillinen puoli jää usein paitsioon, vaikka kaikki MM-sarjaa eri tehtävissä kiertävät ihmiset jakavat saman kokemusmaailman. Perhe, ystävät ja läheiset ovat kaikilla kaukana.

– Totta kai kysellään kuulumisia ja miten perhe voi, mutta se jää siihen, pintapuoliseksi kohteliaisuudeksi, joka kuuluu tehdä. Heidän kanssaan, joista tulee läheisempiä ystäviä, jutellaan enemmän kuin vain pintapuolisesti, mutta muuten siellä ei jaeta syntyjä syviä tai puhuta ylipäätään hirveästi perheasioista, Lappi sanoo.

Lappi kertoo sulkeutuvansa itse kisojen ajaksi tietynlaiseen rallikuplaan, joka osaltaan selittää edellä mainittua.

– Ralliviikko on intensiivinen. Siinä ei jää luppoaikaa, eikä siellä kierretä katsomassa nähtävyyksiä. Ei tule oikein aikaa sille ajatukselle, että rupeaisi miettimään kotiasioita. Tämä kuulostaa ehkä julmalta, mutta me olemme ammattiurheilijoita, ja ainakin minä menen sellaiseen kuplaan viikoksi ja keskityn täysillä siihen hommaan.

Rallin kaltaisessa lajissa, jossa voiton ja tappion – siis kakkossijan – välinen ero on viime vuosina ollut keskimäärin 0,08 sekuntia kilometrillä, ei oikein ole edes muuta vaihtoehtoa.

– Silloin ne lämpimät ja empaattiset ajatukset eivät ole niin voimakkaita. Sitten sen heti huomaa, kun ralli keskeytyy tai loppuu ja päästää henkisesti irti siitä rallikuplasta, että kotiasiat tulevat aika nopeasti läpi. Sitten onkin ikävä.

Synnytyksestä Saksaan

Lappi ylistää Hyundain tallipäällikkönä viime vuonna aloittaneen Cyril Abiteboulin suhtautumista hänen ajatuksiinsa.

Vuoden 2020 Perhebarometrissä pureuduttiin työn ja perheen yhteensovittamista koskeviin kysymyksiin ja vaikeuksiin suomalaisissa lapsiperheissä. Noin puolet vanhemmista koki työhönsä liittyvän jotakin sellaista, mikä tekee työn ja lastenhoidon yhdistämisestä erityisen hankalaa.

Miehillä keskeisimpiä tällaisia tekijöitä olivat pitkät työpäivät ja ennustamattomat tai vaikeat työajat.

Pitkiin työaikoihin yhdistyy monesti tunne kotiasioiden laiminlyönnistä, ja Lappi myöntää suoraan, että tunne on hänellekin valitettavan tuttu.

– Minulla on vähän sellainen tietynlainen, no, en sano pelko, mutta ajatus päässä, että toivottavasti minua ei joskus myöhemmin kaduta, että en ollut kotona. Tämä ajatus tuli varsinkin sen toissa kevään jälkeen niin paljon vahvempana, että jos nyt vielä asetan itseni perheen edelle, jatkossa se hinta tulee olemaan joku päivä aika kova, Lappi kuvaa.

– On tietynlainen ikuinen kiitollisuudenvelka puolisolle siitä, että olen saanut harjoittaa tätä ammattia ja tehdä sitä, mitä rakastan, ja hän on hoitanut täällä perhettä. Se on kovaa touhua, kun olen itse sitä laiminlyönyt. Huippu-urheilulla on monesti aika kova hinta.

Esimerkiksi lasten kokemat ikävän tunteet ovat Lapin ollessa maailmalla jääneet Pinja-puolison harteille.

– Se ei minulle näyttäydy juurikaan, koska en ole paikalla. Se puretaan äitiin, ja äidillä saattaa olla tukalia tilanteita sen puolesta, että lapset ovat kiukkuisia tai miten kukin nyt käyttäytyy, kun on ikävä toista vanhempaa. Se kaikki purkautuu häneen.

Ja on Lappi menettänyt maailmalla ollessaan, tai sinne lähtiessään, paljon muutakin.

– Meidän toinen lapsemme syntyi elokuussa 2018, ja minun piti lähteä Saksaan MM-ralliin. Sitä jännitettiin tosi paljon, että ehdinkö olla synnytyksessä mukana.

– Kun pääsimme kotiin ja lähdimme Kuopiosta sairaalasta pois, menin siitä suoraan Kuopion lentokentälle. Puoliso lähti vauvan kanssa kotiin katsomaan isosiskoa. Siitä on jäänyt paha mieli. Varmasti olen menettänyt muitakin juttuja.

Pienen pohdinnan jälkeen mieleen nousee viime vuodelta hieman kepeämpikin esimerkki.

– Olemme ajaneet pihassa mönkijällä, ja meidän 8-vuotias esikoisemme ei siitä mönkijästä juuri välitä, eikä hän oikein halunnut sillä ajaakaan. Sitten olin tammikuussa 2023 Monte Carlossa, kun puhelimeen tuli video, jossa hän pyöritti sillä donitseja, Lappi nauraa.

– Silloin tuli sellainen fiilis, että olisin voinut vaikka olla paikalla.

Arvokas yhteinen aika

Oman lapsuutensa kautta Lappi tunnistaa isän kanssa vietetyn ajan merkityksen. Hänen oma isänsä paiski metsäkoneyrittäjänä töitä monesti yötä myöten.

– Varmasti se vaikuttaa, mutta en koe, että minulla olisi ollut jotenkin negatiivinen olo siitä. Ei siitä ole jäänyt sellaista, että olisin katkera, kun hän ei ole ollut paikalla, sillä sitten taas siitä asti, kun muistan asioita, olen ollut hänen kanssaan tosi paljon, Lappi korostaa.

– 6-vuotiaana aloin ajaa mikroautoa, ja sehän oli minun ja iskän juttu, vaikka toki äitikin oli tosi paljon mukana. Se oli meidän kolmen sellainen noin kymmenen vuoden turnee. Harrastuksen kautta olemme touhunneet tosi paljon yhdessä.

Itse isänä ollessaan Lappi on kokenut ne kaikkein palkitsevimmat hetket samankaltaisten yhteisten kokemusten kautta.

– Yleisesti parhaat fiilikset tulee siitä, kun lapsi kokee onnistumisen tunteita tai valtavan innostuksen esimerkiksi harrastuksesta. Sellaisella hetkellä heidän silmänsä loistavat jotenkin eri tavalla, mistä tulee itselle kyllä mahtava olo.

– Ja tärkeitä hetkiä on myös vaikkapa se, että lapsi saa nukahtaa pitäen isän sormesta kiinni. Se on tavallaan aika spesiaali hetki, koska silloin on yleinen hälinä loppunut, on rauhallista ja hiljaista. Olet siinä vain sille lapselle läsnä ja turvana, mikä on hänelle varmasti äärettömän tärkeä juttu.

Etuoikeutettu mahdollisuus

Lappi sanoi aiemmin tänä vuonna, ettei ajaisi enää täyttä MM-rallikautta edes 50 miljoonasta eurosta.

Erilaisista kyselyistä käy ilmi, että valtaosa suomalaisista asettaa perheen työn edelle, mutta tällaiset rajanvedot eivät monillekaan ole realismia.

Vuoden 2023 Perhebarometrissä yleisin esiin nostettu asia perheiden hyvinvoinnin edistämisessä liittyi rahanpuutteeseen.

Rallissa liikkuvat tunnetusti suuret rahat, minkä Lappikin on suoraan myöntänyt olevan yksi motivaatiotekijä muiden joukossa. Esimerkiksi viime vuonna Esapekka Lappi Racing Team Oy:n liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos yli 600 000 euroa.

Kun kotiin jääminen on näistäkin lähtökohdista mahdollista, Lappi on halunnut tehdä niin. Toinenkin vaihtoehto oli aidosti olemassa.

– Viime vuonna jos olisin sanonut, että ajan vuonna 2024 täyden sarjan, se olisi ollut (tallille) heti ihan fine.

Prioriteetit uusiksi

Lappi oppi jo lapsena isän kanssa vietetyn ajan merkityksen. Oma isä oli Lapin ensimmäisinä elinvuosina paljon töissä, mutta kartinginsta muodostui myöhemmin heille tärkeä yhteinen harrastus.

Moottoriurheilussa elää sitkeänä vanha viisaus, jonka mukaan omien lasten syntymä tekee kuljettajasta hitaamman. Lappi ei täysin allekirjoita väitettä, mutta ymmärtää ajatuksen sen taustalla.

– Olisi ihan jännä tietää, että jos se pätee, niin miten nopea sitä sitten itse olisikaan, MM-sarjan pääluokkaan reilu vuosi esikoisensa syntymän jälkeen noussut Lappi murjaisee.

– Ehkä se vain tuo enemmän järkeä joihinkin tosi vaarallisiin paikkoihin, jossa kannattaa ajaa vähän rauhallisemmin. Siihen se on ehkä tuonut jonkinlaista uutta ajatusmallia, ettei ota riskiä sellaisessa kohdassa. Muuten väittäisin, että aika lailla on pysynyt kaasu samalla tavalla päällä.

Lappi tuli isäksi verrattain varhain, vain 25-vuotiaana. Viime vuonna miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä oli Suomessa keskimäärin 32 vuotta.

Sen sijaan, että isyys olisi vienyt jotain, Lappi kokee sen vain tuoneen valtavasti.

– Kun tyttäremme syntyi silloin 2016, niin kyllä se paljon muutti ajattelumallia, tavallaan myös sitä, että aukesi elämän tarkoitus. En väheksy heitä, jotka eivät välttämättä lapsia saa tai halua, että heillä elämän tarkoitus olisi yhtään huonompi, mutta minun kohdallani se selkeytyi.

Matkaan isänä on mahtunut yksi traaginen kokemus myös perhepiirissä.

– Meidän ensimmäinen lapsemme syntyi niin, että raskaus keskeytettiin, koska hänellä oli vakava kehityshäiriö. Hän ei olisi pystynyt elämään täällä maailmassa. Pinja joutui hänet synnyttämään, ja tämä pieni poika oli meidän kämmenellämme. Se heitti prioriteetit uusiksi.

– Ralli on totta kai tärkeä asia, mutta se ei ole se tärkein juttu kuitenkaan.