Toyotan Sami Pajarissa on tapahtunut suuri muutos tälle kaudelle.

Vielä viime vuonna Pajari tuntui olevan usein vain osallistumassa MM-ralleihin. Suomalainen korosti itsekin olevansa vielä opintomatkalla pääluokan saloihin.

Muutos alkoi viime vuoden Japanin MM-rallista kauden lopulla, kun Pajari saavutti uransa ensimmäisen palkintosijoituksen pääluokan puolella.

Uusi kausi sai kuitenkin karun alun. Tammikuussa ajettu Monte Carlon MM-ralli meni Pajarilta täysin penkin alle, mutta sen jälkeen Pajari on nostanut tuntuvasti tasoaan.

Heikon Monten jälkeen Pajari on saavuttanut jo viisi palkintosijoitusta tällä kaudella.

Pajari ei tietysti mielellään muistelisi enää Montea, mutta tallipäällikkö Jari-Matti Latvala päätti vielä palata myös siihen tämän vuoden Japanin MM-rallin jälkeen. Toki Monten epäonnistumisellakin on varmasti roolinsa Pajarin tämän kauden kehitystarinassa.

– Hän oli täysin murtunut Monten jälkeen. Jos otetaan esimerkiksi Monte Carlo ja verrataan tilannetta siihen, missä hän oli silloin ja missä hän on nyt – kun huomioidaan kaikki se, mitä tiedämme kokonaiskuvasta ja olosuhteista – muutos on ollut valtava, Latvala hehkutti.

Latvalan mukaan suurin muutos Pajarissa on tapahtunut henkisellä puolella.

– Hän on saanut paljon lisää itseluottamusta, ja henkisesti hän on nyt huomattavasti vahvempi.

– Kun taistelee tällaisia kuljettajia vastaan viikosta toiseen, oppii myös käsittelemään paineita. Siksi voi sanoa, että hän on ottanut urallaan suuren askeleen eteenpäin, Latvala jatkoi.

Pajari ei ole kuitenkaan ainoa Toyota-kuljettaja, joka on pystynyt nousemaan tällä kaudella uudelle tasolle. Takamoto Katsuta on napannut tällä kaudella uransa kaksi ensimmäistä voittoa pääluokasta.

– Sama näkyy myös Takassa. Taka oli perjantaina hieman hermostunut, joten meidän piti rauhoitella häntäkin hieman, Latvala sanoi viitaten Japanin MM-rallin tapahtumiin.

– Mutta jos katsotaan tuloksia, Taka on tähän mennessä kerännyt tällä kaudella neljä pistettä enemmän kuin minään aiempana kautena uransa tässä vaiheessa, Latvala muistutti.