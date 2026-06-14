– Minulla oli oikeat paperit ja kaikki, myös oikea viisumi, Artan sanoi.

Artan palasi Miamista Istanbuliin ja sai siellä apua Fifan edustajilta ennen kuin nousi lennolle Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun, johon hän palasi keskiviikkona ja sai sankarin vastaanoton.