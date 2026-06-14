BBC kertoo Yhdysvaltain rajalla käännytetyn somalialaisen erotuomarin Omar Artanin saavan Kansainväliseltä jalkapalloliitolta (Fifalta) täyden turnauspalkkion, vaikka ei siis voi viheltää MM-kisoissa peliäkään.
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Artania kuulusteltiin viime viikonloppuna 11 tuntia Miamin kansainvälisellä lentokentällä ennen kuin hänen maahantulonsa estettiin voimassa olevasta viisumista huolimatta.
– Minulla oli oikeat paperit ja kaikki, myös oikea viisumi, Artan sanoi.
Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön virkamies kertoi Al Jazeeralle, että Artanin maahantulo estettiin, sillä tämä määriteltiin maahantulokelvottomaksi "taustatarkastusongelmien vuoksi".
BBC:n mukaan lähde presidentti Donald Trumpin hallinnossa kertoi, että rajaviranomaisten suorittamissa lisätarkastuksissa olisi löytynyt "yhteyksiä epäiltyjen terroristijärjestöjen jäseniin".
Artan itse kertoi New York Timesille, että häntä kuulusteltiin yhteyksistä somalialaiseen al-Shabaab-terroristijärjestöön. Hän kiisti tietävänsä mitään kyseisestä järjestöstä.