MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi sai vastata muun muassa Pelicans-tarjoukseen ja valita SM-liigakauden arvokkaimman pelaajan Liigaviikossa torstaina.

Liigaviikko niputtaa

Liigaviikossa nostettiin taas pienen tauon jälkeen sosiaalisessa mediassa Kivelle esitettyjä kysymyksiä esiin.

Yhdessä niistä Kiveä kaipailtiin valmentamaan Lahden Pelicansiin, jossa vastuuluotsi Sami Kapanen ei ole saanut ryhmäänsä korkealentoon.

– Mitä tuohon nyt sanoisi? Kiitos luottamuksesta, mutta eiköhän siellä nykyiset hoida hommat, Kivi totesi hymyillen.

Kiveltä kysyttiin myös arvokkaimman pelaajan palkinnon saajasta, kun runkosarjaa on jäljellä kolmannes.

– Leevi Tukiainen, JYP. Kun ajattelee, mistä alhosta he ovat nousseet. Ja 27 maalia! 2000-luvulla ei ole edes 30 maalin rajaa kovin montaa kertaa ylitetty, ja nyt ollaan jo tässä vaiheessa.

Kivi vastasi myös muun muassa kysymyksiin runkosarjan top4-joukkueista, pelaajien siirtohuhujen vaikutuksista joukkueisiin ja jääkiekkohistorian hienoimmasta maalista. Katso osio yllä olevalta videolta. Liigaviikon koko jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa!