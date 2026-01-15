Jääkiekon SM-liigan ääripäät kohtaavat MTV3-kanavan Hockey Night -pelissä perjantaina, kun Kärpät isännöi Lukkoa Oulussa.
Lukon kausi on edennyt toivotussa kurssissa, sillä nimivahva raumalaisnippu on sarjassa toisena. Nimivahva Kärpät on puolestaan 15. sijalla, eikä sillä ole mennyt mikään suunnitelmien mukaan.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi luonnehtikin Liigaviikon tuoreimmassa jaksossa Kärppien olevan "Suomen suurimmassa painekattilassa", sillä suurseura on valtavissa ongelmissa jo toista kautta peräkkäin.
Kiven mukaan Kärppien pelaajiston päänopeus ja jalkojen nopeus eivät tällä hetkellä riitä tuloskunnon oikaisemiseen. Sen peli on aivan liian vastaanottavaa.
Liigaviikossa nostettiin myös esiin Lukon ja Kärppien edellinen kohtaaminen Raumalla viikko sitten. Lukko voitti 4–1, minkä jälkeen Kärppien päävalmentajalta Petri Karjalaiselta kuultiin paljonpuhuva lausunto lehdistötilaisuudessa.
– Tuossa on ero huippujoukkueen ja meidän välillämme, mestaruuden viime keväänä KalPassa saavuttanut Karjalainen aloitti.
Kivi ei pitänyt kuulemastaan.
– Päävalmentajalta tulee välillä lipsahduksia kovan paineen alla. Yksinkertaisesti: eihän noin voi sanoa. Se on vähän niin, että siinä siirretään itsensä pois siitä ryhmästä. Ainahan pitää pitää oman joukkueen puolta, tapahtui mitä tapahtui, Kivi kommentoi Liigaviikossa.
