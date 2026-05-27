Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa.

Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, Lupa ja valvontavirasto tiedottaa.

Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito.

– Suomenkieliset hoitajat ovat epävarmoja, ymmärtävätkö vieraskieliset hoitajat annettuja ohjeita ja kertomansa mukaan he joutuivat antamaan paljon tukea työtehtävien hoitamisessa, kertoo yksikön päällikkö Niina Oresmaa Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osastolta tiedotteessa.

– Kirjauksissa ja vuorovaikutustilanteissa käytetään jopa kääntäjäsovelluksia. Kielitaidon puute voi erityisesti muistisairaiden palveluissa lisätä asiakas- ja potilasturvallisuuden vaarantumisen riskiä, hän jatkaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) mukaan hoitajien kielitaitovaatimuksia kiristetään kuluvan vaalikauden aikana.

Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita.

Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin eli 0,6 työntekijään asiakasta kohden. Lain mukaan henkilöstömitoituksen on vastattava asiakkaiden palveluiden tarvetta.