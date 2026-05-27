Suomalaisten kiinnostus asuntolainoja ja omistusasumista kohtaan on jyrkässä laskussa.

S-Pankin tekemän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä.

Vielä hieman alle vuosi sitten näin ajatteli noin kolmannes, joten taloudellisen epävarmuuden kasvu on ollut varsi nopeaa.

Samaan aikaan asuntojen reaalihinnat ovat alimmillaan sitten 2000-luvun alun. Maaliskuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa jopa noin neljä prosenttia.

– Riskinä asuntolainan ja omistusasumisen osalta koettiin erityisesti korkojen nousu, asumis- ja remontointikustannukset sekä mahdollinen asunnon arvon lasku, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen kertoo tutkimustuloksista.

Ostoaikeet historiallisen alhaalla

Huolestuttavaa narratiivia tukee myös Tilastokeskuksen tekemä tutkimus, jonka mukaan asunnon ostoaikeita on tällä hetkellä vähiten koko mittaushistoriassa eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Mittaushistoria alkaa samasta vuodesta.

Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle